我的王朝竞技场怎么打 竞技场英雄搭配分享

我的王朝每周都会开启竞技场的玩法，玩家参与玩法可以拿到很多奖励，想要取胜就需要不错的阵容，我的王朝竞技场怎么打，小编为大家带来竞技场英雄搭配推荐。

我的王朝竞技场怎么打

开放时间：每周开启的，下一周会刷新，会一直循环下去，周一会结算一次。

活动方式：点击战争大厅-竞技场，这里可以参与到活动，我们每天都可以推荐一名对手，点击挑战排名高的对手，如果排名高的对手，被我们打下去，我们就占领了他的排名。每天挑战的对手次数是有限的，一天是五次，周一的话会根据个人的排名，然后排名靠前的奖励就越好。

【活动奖励】

每周参与的一定场次，获得胜利的可以在活动中领取丰厚的奖励。奖励有魔晶、暗影碎片和三级黄色符文，这个是胜利次数的奖励，只要胜利45次可以拿到全部奖励。

参与次数的话，奖励也是这样的，15次、25和35次参与，可以领取到1万多魔晶、暗影碎片和二级黄色符文。

竞技场英雄怎么搭配

竞技场的话我们可以看他们的英雄来搭配，他们是什么阵容，我们再进行对应的克制搭配，我们可以看克制关系，了解对应的克制关系进行对应的搭配。比如说：他有两个步兵英雄+三个弓兵英雄，我们就可以搭配，两个步兵英雄+三个骑兵英雄，可以直接把他的英雄克制的死死的。