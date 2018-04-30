91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

我的王朝怎么进不去 登陆页面进不去解决方法

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:19:05| 编辑：无邪青年

我的王朝上线啦，玩家下载游戏即可参与体验玩法，有玩家最近登陆游戏中碰到卡登陆页面的情况，我的王朝怎么进不去，小编为大家带来我的王朝卡登陆页面进不去解决方法。

我的王朝卡登陆页面进不去解决方法

网络问题】：进不去这个问题就是我们的网络问题了，先检查一下是不是网络导致的问题，网络没问题我们可以更新一下试一下。点击屏幕的左上角这里有一个修复游戏，修复之后还是不可以的话，那么我们就看一下是不是游戏在维护。

【游戏维护】：去官网看一下游戏有没有在更新!服务器人数是不是爆满了，如果进不去的话，看哪个区有没有爆满，如果爆满的话也是进不去的。

有维护需要等它维护，结束之后才可以进去，如果在外面进不去的话，大半是维护的问题。如果还是进不去是服务器的问题，服务器问题等他等他后续更新才可以。有时候就会卡在外面进不来，这个的话是服务器的问题。

【游戏包或版本】：去看看你下载的渠道有没有问题，游戏包有问题也是进不去的，推荐就是琵琶网这里直接下载我的王朝最新版。这个不是正规渠道下载的包是进不去的，所以经常会出现卡在登陆界面的问题，正常的游戏除了出BUG，不然都可以直接进去。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号