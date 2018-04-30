我的王朝怎么进不去 登陆页面进不去解决方法

我的王朝上线啦，玩家下载游戏即可参与体验玩法，有玩家最近登陆游戏中碰到卡登陆页面的情况，我的王朝怎么进不去，小编为大家带来我的王朝卡登陆页面进不去解决方法。

我的王朝卡登陆页面进不去解决方法

【网络问题】：进不去这个问题就是我们的网络问题了，先检查一下是不是网络导致的问题，网络没问题我们可以更新一下试一下。点击屏幕的左上角这里有一个修复游戏，修复之后还是不可以的话，那么我们就看一下是不是游戏在维护。

【游戏维护】：去官网看一下游戏有没有在更新!服务器人数是不是爆满了，如果进不去的话，看哪个区有没有爆满，如果爆满的话也是进不去的。

有维护需要等它维护，结束之后才可以进去，如果在外面进不去的话，大半是维护的问题。如果还是进不去是服务器的问题，服务器问题等他等他后续更新才可以。有时候就会卡在外面进不来，这个的话是服务器的问题。

【游戏包或版本】：去看看你下载的渠道有没有问题，游戏包有问题也是进不去的，推荐就是琵琶网这里直接下载我的王朝最新版。这个不是正规渠道下载的包是进不去的，所以经常会出现卡在登陆界面的问题，正常的游戏除了出BUG，不然都可以直接进去。