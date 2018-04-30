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我的王朝体力怎么恢复 体力恢复要多久

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:17:20| 编辑：无邪青年

我的王朝游戏中体力是出征消耗的资源，不少玩家都会反映体力不够用，那我的王朝体力怎么恢复，体力恢复要多久，小编来为大家介绍。

我的王朝体力怎么恢复

体力有两种恢复方式：第一种是自动回复，六分钟1点体力，这个的话六分钟一点体力，我们需要恢复很久，1小时是10点的体力，有加速的话会快些。没加速是10小时恢复100点，也就是一天可以恢复280点的体力。

自动回复：6分钟恢复1点，1小时是10点，10小时就是100点体力。

自动恢复的体力也是可以加速的，加速是点出书院中的技能，还有就是我们的VIP特权加成，可以提升20%的恢复速度，这样每天比别人多几十点的体力是没问题的。

体力药水：这个商城有体力药水，有30点体力、50点体力、100点体力的药水，活动也赠送药水，有药水可以直接用就可以了，没药水的玩家需要去买，这个和我们的买体力是一样的。

买体力，每次购买可以恢复60点的体力，一次购买的价格是20、30、40、50、60、70越来越贵，我们每天可以买10次的体力，当然如果没太强烈的需求就买到50金币，这样升级英雄等级也会快一些。只要每天坚持购买体力，你的君主等级和英雄等级会快人一截。

看完这篇文章有何感受？

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