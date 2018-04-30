微信乐乐猜成语答案大全 乐乐猜成语全关卡答案汇总一览

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微信乐乐猜成语

微信乐乐猜成语是微信上的一款猜成语游戏，随时随地都可开启头脑风暴之旅!只需要登录微信，即开即玩，非常轻松。小伙伴们只需要连续答对12道题就可以免费赢大奖哦，还有可爱娃娃奉送哦!答题赢娃娃，非常实惠哦!在50秒的时间内，答对题目给出的成语，连续答对12题就可以获得娃娃奖励，转发到群里面可以获取一次挑战机会哦!

玩法特色：

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3、但是需要在50S时间内答对，否则就不能重来;

4、还可通过分享转发的方式去获得答题次数哦!

微信乐乐猜成语答案大全

第一题答案：张牙舞爪

第二题答案：羊入虎口

第三题答案：朝三暮四

第四题答案：苦口婆心

第五题答案：从长计议