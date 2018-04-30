牧羊人之心装备炼金怎么出好东西 装备炼金高星公式介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:15:27| 编辑：无邪青年
牧羊人之心装备怎么炼金出高星?公式是什么?装备炼金怎么出好东西?很多小伙伴在游戏过程中看到被人链接出的装备都是高星，可是自己总是做不到，下面就由小编带来详细的牧羊人之心装备炼金出高星公式方法介绍，感兴趣的玩家赶紧前来围观吧!
牧羊人之心装备炼金高星公式
氪金战甲
条件①:金属要素打勾，且金属要素达到最少45点。
条件②:投入大约15单位的宝石要素
自爆背心
条件①:金属要素打勾
条件②:总要素中含有一定量的石头要素
心之宝石
条件①:投入大约30点的宝石要素
逗猫草
条件①:投入木头要素
青草团子
条件①:投入食物要素
条件②:???
假钱币
条件①:投入黄金史莱姆粘液(拟)
条件②:???
简易盾牌
条件①:木头要素打勾
条件②:总要素中含有金属要素
邪恶护符
条件①:金属要素打勾
条件②:总要素中含有魔力要素
月牙大剑
条件①:投入超过30点的金属要素(拟)
大肉棒
条件①:食物要素打勾
条件②:总要素中含有骨要素
妖精思考者
条件①:投入大约30点的金属要素
条件②:投入大约8点的石头要素
条件③:材料品质必须是白色(拟)
剧毒护符
条件①:金属要素打勾
条件②:总要素中含有魔力要素
条件③:???
火石项链
条件①:魔力要素打勾
条件②:宝石要素打勾
黑暗料理
条件①:金属要素打勾
条件②:总要素中含有食物要素
木质数珠
条件①:粘液要素打勾
条件②:总要素中含有魔力要素
条件③:制作材料中含有“油料”这个材料(拟)
工具锤
条件①:金属要素打勾
条件②:总要素中含有木头要素
狂暴药剂与催泪粉末
条件①:粘液要素打勾
条件②:魔力要素打勾
结论:50%概率对半出(拟)
香囊
条件①:花要素打勾
条件②:布要素打勾
四叶草头饰
条件①:材料中含有“四叶草”(拟)
条件②:金属要素打勾
条件③:总要素中含有魔力要素
带毒小刀
条件①:魔力要素打勾
条件②:总要素中含有金属要素
条件③:???
粘液瓶
条件①:投入大约40点的粘液要素
粘液喷射器
条件①:投入大约20点的粘液要素且打勾
条件②:木要素打勾
发石弩
条件①:木要素打勾
条件②:总要素中含有石头要素
过期面包
条件①:食物要素超过20点且不满足其他条件时必出(拟)
蜗牛头盔
条件①:材料必须要有“蜗牛壳”(拟)
条件②:不满足其他条件
炭波波之帽
条件①:宝石要素打勾
条件②:金属要素打勾
条件③:不满足“氪金战甲”的条件