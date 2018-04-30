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牧羊人之心装备炼金怎么出好东西 装备炼金高星公式介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:15:27| 编辑：无邪青年

牧羊人之心装备怎么炼金出高星?公式是什么?装备炼金怎么出好东西?很多小伙伴在游戏过程中看到被人链接出的装备都是高星，可是自己总是做不到，下面就由小编带来详细的牧羊人之心装备炼金出高星公式方法介绍，感兴趣的玩家赶紧前来围观吧!

牧羊人之心装备炼金高星公式

氪金战甲

条件①:金属要素打勾，且金属要素达到最少45点。

条件②:投入大约15单位的宝石要素

自爆背心

条件①:金属要素打勾

条件②:总要素中含有一定量的石头要素

心之宝石

条件①:投入大约30点的宝石要素

逗猫草

条件①:投入木头要素

青草团子

条件①:投入食物要素

条件②:???

假钱币

条件①:投入黄金史莱姆粘液(拟)

条件②:???

简易盾牌

条件①:木头要素打勾

条件②:总要素中含有金属要素

邪恶护符

条件①:金属要素打勾

条件②:总要素中含有魔力要素

月牙大剑

条件①:投入超过30点的金属要素(拟)

大肉棒

条件①:食物要素打勾

条件②:总要素中含有骨要素

妖精思考者

条件①:投入大约30点的金属要素

条件②:投入大约8点的石头要素

条件③:材料品质必须是白色(拟)

剧毒护符

条件①:金属要素打勾

条件②:总要素中含有魔力要素

条件③:???

火石项链

条件①:魔力要素打勾

条件②:宝石要素打勾

黑暗料理

条件①:金属要素打勾

条件②:总要素中含有食物要素

木质数珠

条件①:粘液要素打勾

条件②:总要素中含有魔力要素

条件③:制作材料中含有“油料”这个材料(拟)

工具

条件①:金属要素打勾

条件②:总要素中含有木头要素

狂暴药剂与催泪粉末

条件①:粘液要素打勾

条件②:魔力要素打勾

结论:50%概率对半出(拟)

香囊

条件①:花要素打勾

条件②:布要素打勾

四叶草头饰

条件①:材料中含有“四叶草”(拟)

条件②:金属要素打勾

条件③:总要素中含有魔力要素

带毒小刀

条件①:魔力要素打勾

条件②:总要素中含有金属要素

条件③:???

粘液瓶

条件①:投入大约40点的粘液要素

粘液喷射器

条件①:投入大约20点的粘液要素且打勾

条件②:木要素打勾

发石弩

条件①:木要素打勾

条件②:总要素中含有石头要素

过期面包

条件①:食物要素超过20点且不满足其他条件时必出(拟)

蜗牛头盔

条件①:材料必须要有“蜗牛壳”(拟)

条件②:不满足其他条件

炭波波之帽

条件①:宝石要素打勾

条件②:金属要素打勾

条件③:不满足“氪金战甲”的条件

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