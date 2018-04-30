王者荣耀体验服英雄调整公告 李白等刺客崛起有望

王者荣耀体验服一般更新的内容都是早于正式服一步的，所以很多更新的内容小伙伴们都不清楚发生了什么!现在西西小编要把本次体验服对于大量英雄调整的内容分享给大家，本次将是刺客要崛起的时候哦!现在小伙伴们就赶紧跟随小编一起来看一下吧!

王者荣耀体验服在4月29日已完成了一次大更新，本次更新涉及到10位英雄调整，其中就包括了热门英雄李白、韩信和孙悟空，这三位英雄都得到了增强。而其他英雄还有赵云、典韦也被增强，米莱狄、百里玄策、苏烈、梦奇、裴擒虎削弱。

1.米莱狄

米莱狄在之前的调整以后，整体强度有些过高，并且单点控制的能力有些过于突出，我们将下调大招硬控的时间并增加额外的减速效果。另外我们将下调1技能和机器仆从的攻击力，相应的我们提升了1技能的射程以及2技能的冷却时间。我们希望看到米莱狄在核心玩法上的优势，而不是一个完全从强度上碾压对手的统治者。

机器人攻击力受米莱狄法强加成： 0.5Ap → 0.4Ap

1技能：射程：1000 → 1100

1技能：伤害：75(+15/Lv)(+0.06Ap) → 60(+10/Lv)(+0.06Ap)

2技能：储备机械仆从时长：18/17/16/15/14/13秒 → 16/15/14/13/12/11秒

3技能：晕眩时长：1.5秒 → 0.75秒

3技能：晕眩后增加2.25秒30%减速效果

2.裴擒虎

裴擒虎上线以来，我们一直在密切关注他的使用情况。裴擒虎因为从1级开始，就拥有多套技能，导致前期入侵和清野能力极强，很容易带领队友从开局就扩大优势。我们将重新设定他前期的对抗能力(中后期强度基本不变)，给予对手更多的反制可能。

切换人形态时的强化普攻伤害：400(+200/Lv)(+1.0Ad) → 250(+250/Lv)(+1.0Ad)

切换虎形态时的强化普攻伤害：160(+80/Lv) (+1.0Ad) → 100(+100/Lv)(+1.0Ad)

人形态2技能：开启护盾伤害：200(+40/Lv)(+0.64额外Ad) → 120(+56/Lv)(+0.64额外Ad)

人形态2技能：护盾持续伤害：50(+10/Lv)(+0.16额外Ad) → 30(+14/Lv)(+0.16额外Ad)

人形态2技能：提升攻速：50% → 30/34/38/42/46/50%

3.百里玄策

玄策的重击效果一直对玩家造成误解，而作为一个冷静的刺客，他更需要的是精确计算自己的伤害总量，所以因为这2个原因我们在这次的修改将这部分价值分摊到每一次普攻。并通过降低2技能施法频率限制下玄策越界的移动能力。

被动：取消重击效果

被动：内圈/外圈伤害：0.8/1.2Ad → 1.0/1.5Ad

2技能：伤害：400(+80/Lv)(+2.0额外Ad) → 300(+40/Lv)(+1.4额外Ad)

2技能：蓄力取消返还60%CD → 返还50%CD

2技能：钩中期间目标死亡后立即刷新 → 钩中期间目标死亡后返还90%CD

4.李白

李白在我们的定义中是一位技巧型的刺客，技巧型的刺客需要更多的通过自身的主动性反复消耗帮助团队建立优势

我们认为目前李白在技巧型刺客的模板中存在一定的问题，例如，他拥有范围硬控，在一定程度上挤占了控制职业的出场空间

当然，李白目前的强度也确实有所不足，无论是在一般的路人对局还是职业比赛中，都需要适当的强度补充

基于上面一些现状，我们决定在体验服上尝试将李白的硬控拔除，并在技能手感以及最为关键的——大招解锁的灵活程度上提供一些帮助

同时，我们也在一定程度上提升了李白的基础能力，使得即便势均力敌的情况下也有一定的战斗能力

我们将持续关注李白在体验服上的状况

1技能：取消技能晕眩效果

1技能：增加效果：两段伤害都能叠加被动的剑气印记

1技能：手感优化，以匹配没有硬控之后的技能连接

1技能：伤害：120(+24/Lv)(+1.0Ad) → 350(+50/Lv)(+1.2额外Ad)

1技能：CD：12/10.6/9.2/7.8/6.4/5秒 → 固定7秒

2技能：范围内伤害：110(+32/Lv)(+0.54Ad) → 240(+30/Lv)(+0.75额外Ad)

2技能：CD：12/10.6/9.2/7.8/6.4/5秒 → 12/11/10/9/8/7秒

2技能：触碰剑圈伤害：180(+54/Lv)(+0.9Ad) → 400(+50/Lv)(+1.25额外Ad)

3技能：伤害：150(+65/Lv)(+0.68Ad) → 250(+100/Lv)(+0.85额外Ad)

3技能：CD：固定12秒 → 10/8.5/7秒

5.韩信

与李白一样，韩信也是一位技巧型的刺客

在提升韩信对抗能力与续航的同时，我们削弱了韩信的硬控能力

希望韩信能够回到我们的视野中来

被动：第四次普通攻击取消击飞效果

被动：第四次普通攻击增加回复80(+5*英雄等级)(+0.35额外Ad)生命与15点法力值

被动：第四次普通攻击增加额外160(+10*英雄等级)(+0.7额外Ad)伤害

1技能：伤害：135(+16/Lv)(+0.62Ad) → 250(+30/Lv)(+1.0额外Ad)

1技能：CD：9.6/8.8/8/7.2/6.4/5.8秒 → 8/7.6/7.2/6.8/6.4/6秒

3技能：取消击飞效果

3技能：伤害：130(+35/Lv)(+0.625Ad) → 350(+150/Lv)(+1.3额外Ad)

3技能：增加效果：释放过程获得50%免伤

3技能手感优化

6.梦奇

梦奇在连续使用1技能时，可以无缝衔接多次护盾，这让反制十分困难。因此我们增加了1技能消耗的质量，低成本获取连续护盾的操作会更难奏效。但同时也上调了使用1技能后普攻回复的能量值，如果能在施法后能普攻到敌人，仍然可以找回大部分技能消耗的质量。另外，胖梦奇拥有极高的属性加成，其提供的反制手段是大幅降低移速，但目前看来移速降低尚不足够，导致反制不够明确。因此我们降低了梦奇变胖的移速降幅，同时略微提升小梦奇的移速，让移速改变这一特色玩法更明显。

最小状态下最终移速：480 → 490(受移速衰减机制，实际值需根据移速加成状态综合计算)

最胖状态下减少的移速：200 → 240(受移速衰减机制，实际值需根据移速加成状态综合计算)

1技能消耗质量：30 → 50

1技能后下三次普攻回复质量：5 → 8

3技能：取消减少冷却时间 ：66% → 50%

7.苏烈

因为苏烈1技能特殊的释放方式，导致在某些极限情况下，可以连续触发强化普攻，打出高额的伤害和连续的硬控效果，给对手造成极大冲击。我们将为1技能引入新的机制，确保攻击完成以后再进入CD，使其控制的间隔相对比较可控。另外大招被中断时恢复的CD比例过高，使得大多数时候都是利用大招蓄力骚扰对手而非开团，所以我们将对其进行调整。

1技能CD计算方式改为第三次强化攻击结束后进入CD

1技能：CD：9/8.4/7.8/7.2/6.6/6秒 → 固定5秒

3技能：蓄力取消返还80%CD →蓄力取消返还50%CD

8.典韦

虽然典韦拥有短CD的加速技能，也不能弥补他基础移速过慢的缺陷，所以我们将上调他的基础移动速度，毕竟典韦是一个非常依赖普攻输出的英雄。另外2技能的强化效果持续时间较短，发挥的效果也不够明显，我们也将对2技能的持续时间和吸血比例做一些调整。

基础移速：370 → 390

2技能：增加移速及吸血的持续时长：2秒 → 3秒

2技能：吸血比例：30% → 50%

9.赵云

我们提升了赵云的续航能力与生存，希望他能和其他战士站上同样的起跑线

基础生命：3267(+247*英雄等级) → 3366(+255*英雄等级)

2技能：蓝耗：60(+5/Lv) → 50(+5/Lv)

3技能：蓝耗：135(+15/Lv) → 100(+10/Lv)

10.孙悟空

虽然猴子的前期伤害得到了提升，但随着野怪生命的提升和线上收益的增加，猴子的这一部分提升效果并不明显。另一方面，在1技能护盾触发条件修改后，其触发难度变得有些过于苛刻。此次我们将针对两个问题进行调整。

被动：伤害：325(+20*英雄等级)(+1.0Ad) → 370(+17*英雄等级)(+1.0Ad)

1技能：护身咒持续时长：1秒 → 1.5秒

1技能：蓝耗：80(+5/Lv) → 70(+5/Lv)

2技能：蓝耗：60(+5/Lv) → 50(+5/Lv)

3技能：蓝耗：150(+15/Lv) → 100(+15/Lv)

3技能：印记伤害：120(+30*英雄等级) → 270(+135/Lv)