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微信最烧脑大挑战答案是什么 最烧脑大挑战答案详解

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 12:57:56| 编辑：尣尐

微信最烧脑大挑战是一个休闲益智小游戏的小程序，玩家进入页面即可开启玩法，游戏中的关卡众多，微信最烧脑大挑战答案是什么，尣尐小编为大家带来最烧脑大挑战答案大全。

微信最烧脑大挑战答案是什么

第一关：

跟小象左耳最像的当然是小象右耳朵啦

第2关：

其实问的是数字的字体大小，而不是数值，所以看起来最大的是63咯。

第3关：

顺序如下：3→5→8→9→J

PS：图中的6其实应该是9

第4关：

点击题目上的“东西”两个字即可通关

第5关：

答案是大展宏图(图在题目上)

第6关：

把刷子拿起来，对着污渍一直擦，直到污渍消失，擦掉三坨污渍即可过关

第7关：

把钻石的中间部分拖到左上角的看起来像是“粑粑”的物品下即可组合成甜筒。

第8关：

答案：把题目上的篮球移出去就可以了。

第9关：

女生应该很清清楚，在经过剧烈运动以后女生和男生之间产生的反映是既然不同的，所以我们将手机剧烈的摇动但是这个人伪装的非常地成功。

但是有一种情况下他是绝对没有办法进行伪装的，那就是将手机倒过来摇晃，在经过剧烈的摇晃以后他的假发掉了。

这个时候我们就能够清楚的找出到底那个是假扮女生的男生了，因为在倒过来的情况下玩家第一时间肯定是捂住裙子。

但是女生的头发是真的，但是男生的头发是假的所以这样就能够清楚的知道了如图所示。把手机倒过来试试吧。

第10关：

答案：把公路拖到长颈鹿左边即可

第11关：

注意利用题目后面的小点“.”，组合出来最小的数就是：2.5689

第12关：

把左下角的那只猫移开看看。

第13关：

飞机1、蓝球2、蛋糕3、鹿4、荷包蛋5、青蛙6(根据首字母排列)

第14关：

直接把电梯向下拉即可。

第15关：

点击上图白云右边红色圈圈位置，再分享到群里即可

第16关：

点击红色按钮十次，再按FINISH即可(不要看右边的数字)

第17关：

用手指点住内裤遮起来，按住5秒左右即可。

第18关：

小鱼可以移动哦，一共是11条。

第19关：

点击荷包蛋下面的盘子咯。

第20关：

点击罩杯最大的那个女人就可以通关了。

第21关答案：

当然是脑袋啊!

第22关答案：

拖动云把太阳遮住即可。

第23关答案：

这个时钟不会动，所以不会改变时间，输入“7”即可过关

第24关答案：

用两根手指点击电线的两头即可导电。

看完这篇文章有何感受？

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