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斗鱼直播新手怎么赚钱？新手斗鱼直播最低赚多少钱

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-29 14:23:22| 编辑：一人

斗鱼直播作为目前最受欢迎的游戏直播平台之一，吸引了很多想要通过直播赚钱的主播，那么斗鱼直播新手怎么赚钱?新手斗鱼直播赚钱容易吗?下面小编就为大家介绍一下斗鱼主播赚钱的方法。

斗鱼直播新手怎么赚钱

1、利用鱼丸来赚钱：

相信看斗鱼的朋友都知道鱼丸是怎么一回事，鱼丸就相当于斗鱼当中的积分一样，每天做一些任务(玩特定的游戏)都可以拿到，送给主播的话，主播可以进行兑换的。

斗鱼直播新手怎么赚钱?新手斗鱼直播赚钱容易吗?

2、斗鱼平台的签约主播：

要是一个主播，玩的内容比较固定(玩某些游戏出色的、厉害的)而且经常直播，时间也比较多，斗鱼会和主播签订合同，每个月都会有工资给到主播。

3、自己开网店：

这个不止在斗鱼上，基本上做游戏的主播(其他类型的主播也有)都会开网店，卖一些需求大的商品，像是衣服、还有零食之类的，粉丝都会去捧场。

4、广告合作

除了你自己开店以外，如果你直播的时候看得人一直很多的话，也会有人找你来做广告，比如让你在直播的时候帮忙宣传他们的产品(网站)之类的。

5、页游的注册：

打广告方面最多的是一些页游的合作，就是一些网页游戏，然后让你给他们宣传，用户进行注册或者在游戏里充值了、消费了你都可以拿到回扣。

6、游戏代练：

很多的主播玩游戏的水平确实厉害(不厉害也不来直播了。。)所以他们会帮其他人玩，帮助他们升级，完成一些成就，很多人开网店专门帮客户打订单。

7、粉丝的赞助：

有些主播人缘比较好的，粉丝都比较喜欢的，也会有粉丝直接赞助主播的，或者送一些好的设备啊等等给主播，帮助主播去宣传。

斗鱼直播新手怎么赚钱?新手斗鱼直播赚钱容易吗?

8、其他：

主播其实并不轻松，第一是需要一定的实力，第二的话，电脑设备也要跟上，第三需要很多的时间，有了付出回报才会大哦，赚钱的手段还有很多，这里我就不一一列举啦~

斗鱼直播新手怎么赚钱?新手斗鱼直播赚钱容易吗?小编就和大家介绍这些了。希望对各位有所帮助。

看完这篇文章有何感受？

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