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外涵段子和内涵段子有关系吗？外涵段子和内涵段子区别是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-29 14:22:14| 编辑：一人

最近，有一款类似外涵段子名叫内涵段子的app引起了很多段友的关注，外涵段子和内涵段子有关系吗?外涵段子和内涵段子有什么区别呢?一起来了解看看吧。

外涵段子和内涵段子两者对比

上线时间不同：

内涵段子(已经下架)：

外涵段子(最近上线)：

在内容方面：大致相同，都是走搞笑内容/搞笑视频/神评论的方向。

外涵段子官方简介：

好玩最搞笑的手机内容社区。每日推荐精选最新鲜的搞笑视频，无节操的内涵段子，随时随地给你爆笑体验。

外涵段子社区欢迎你来此分享生活中的趣事，吐槽你的奇葩遭遇，大神云集的评论区，脑洞大开的神回复，在这里你也可以变成幽默大王!是你无聊时刻的消遣神器，悲伤情绪的化解工具

外涵段子app内容介绍：

1、这里有影视明星的妙语段子，包括涵哥、大张伟的妙语，各种段子笑不停;

2、2亿段友玩段子，看段子，神评论更是有意思，一起互动，开心一刻;

3、超级搞笑电子，花式吐槽很有意思，不管是搞笑段子，还有趣图，或者是搞笑视频等等，应有尽有;

4、不一样的趣味应用，有懂你的笑点，超级轻松而又搞笑的段子娱乐app。

因此，看着内涵段子和外涵段子的对比，真的可以说二者差不多。正是如此，不少网友在苹果APP商店里提问“外涵段子是不是新的内涵段子”，这种问题，小编我也无法回答，总之，这两个“段子”看起来有点像。就看段友你们怎么选择了。

总结：内涵段子和外涵段子大致相同，段友们可以转移阵地了。

同时，针对内涵段子和外涵段子是不是同一个的问题，今日头条出来表态了。

今日头条对外回应称“这不是公司的产品”，也不排除今日头条采取维权行动的可能。只要“今日头条”向 Apple Store 提出异议，并提供商标等相关证据，这款“外涵段子”很快就会被下架。

另外，这款明显存在着山寨行为的“外涵段子”的开发商是“Valencia Edward，大概率是一位独立开发者。所以，各位段友们自己选择吧!

最后还是老生常谈一下：各位段友们无论在哪个平台，都要注意文明用语，拒绝低俗，小打小闹开心就好，千万不要越过底线哈!

外涵段子和内涵段子有关系吗?外涵段子和内涵段子有什么区别?小编就和大家介绍这些了。希望对各位有所帮助。

看完这篇文章有何感受？

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