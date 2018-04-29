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马思纯力挺周冬雨是怎么回事 马思纯周冬雨是什么关系

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-29 14:17:26| 编辑：一人

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近日周冬雨和井柏然合作的新电影《后来的我们》上映，好友马思纯微博发文P图表示支持。马思纯暖心发文：“后来@周冬雨 无论是谁，我永远都是你的七月。”马思纯的微博中配上两张被P成《后来的我们》海报风格的照片，其中一张画着分别代表二人的小黄鸭与海绵宝宝，另一张则将电影现有海报中的男主角井柏然“改头换面”成马思纯，用心程度可见一斑。

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电影《后来的我们》是由刘若英执导，周冬雨井柏然主演的一部青春文艺片，上映首日票房破亿，主演周冬雨的好友马思纯也暖心送上的祝福并支持，网友表示这一对小姐妹之间的互动可是堪比明星CP啊!

马思纯周冬雨什么关系

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娱乐圈好友关系。马思纯和周冬雨因为电影《七月与安生》结缘，两人也同时斩获了金马奖影后，收获双黄蛋大奖。当颁奖嘉宾宣布《七月与安生》两位女主角双双获奖时，现场所有人都有些惊讶，周冬雨与马思纯更是相拥哭泣，登台后依旧激动抹泪。影片中，周冬雨和马思纯饰演从小一起长大的好姊妹，戏外，两人也变成无话不说的好朋友。

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马思纯说，「我们交朋友都是很挑的人，她慢熟、我宅，真没想到这么合得来。」两人拍片的时候，也是边玩边拍，很多私下亲密的感觉带入拍戏，呈现不错的成果。

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周冬雨则爆料，一开始看马思纯不顺眼，「觉得她挺爱装淑女的，个性好也以为她是装的。」但后来相处后，发现马思纯是真的个性温柔，现在都叫她「好女人马思纯」，还透露，马思纯人生最大的愿望，就是想尽快结婚生子。

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