创造101热依娜个人资料介绍 创造101热依娜图片一览

近日热依娜在创造101中的表现吸引了许多的网友，一出现就battle掉了李紫婷直接进入A班，不过后来又因为记不住舞蹈被降级分到F班，不过这位小姐姐的颜值还是为她吸引了不少粉丝。

热依娜是来自上海Esee英模文化有限公司的一名模特，据了解热依娜是新疆人，外表酷酷高冷，拥有一张高级脸，通过热依娜的微博可以看出她再很多知名时尚杂志上都上过封面，是美空新锐模特出生，早年也拍过不少大尺度的性感写真照片，至于美空出生大家也懂得。

热依娜虽然在一片争议中抢位成功进入A班，但二次评级竟然直接从A降到F!真的是很有戏剧性了。着长相那么高冷性感没想到会因为记不住舞蹈大哭，想想有点反差萌。不过模特身材确实跳舞优势不大，看得出是真的努力了也想留在A班，但是二次评级发挥还是不理想，心疼。

热依娜个人资料介绍中文名：热依娜

昵称：热热rayi

所在地：上海

性别：女

生日：1990年9月25日

公司：上海Esee英模文化有限公司

身高：179CM

体重：49KG

胸围：85CM

腰围：62CM

臀围：90CM

头发颜色：黑色

眼睛颜色：棕色

很多网友误以为热依娜是外国人，但其实热依娜是地地道道的新疆人，模特出身，上过很多知名杂志的封面，来自上海Esee英模文化有限公司。

不过很多网友认为从美空网出来的都算是黑历史，是因为据说“美空”实际上是打着经营模特的旗号，做一些“不光彩”的生意，但并没有证据表明，微博认证为模特，艺人，演员等拥有长腿、锥子脸、大胸，她们平时利用造假身份参加各种网络综艺节目的录制以增加曝光度。

不过知情网友爆料，这次英模公司之所以让热依娜上节目，是为了推广自家公司的业务，因为在他们官网上模特的价格都是明码标价，而热依然虽然颜值出众，但是在能力上并不突出，创造101上有太多实力超强的选手，热依娜能否走到最后是个很大的挑战，让我们拭目以待。