创造101李紫婷是泰国人吗?李紫婷个人资料

李紫婷确实是泰国人，并且在泰国还小有名气，虽然李紫婷年龄不大，但是演唱经验十分丰富，并且嗓音特别，所以此次才会在《创造101》中有十分出色的表现。

李紫婷其实就是泰国人，不过《创造101》节目中，来自泰国的李紫婷一口流利的中文让很多网友都感觉到了惊讶。她很喜欢中国，唱功也不错。这从她和陈芳语、吴映香演唱Ariana Grande的《Problem》就可以看出。

李紫婷的公司是北京华影艺星文化传媒，该公司董事长名字叫迪文，本来是一个歌手，后来转型当老板。因为他和其他人相比是做音乐的，对于艺人的把握会更加准确，所以说基于这样的原因这些年来经他手包装出来的艺人也都是典型的成功案例。

其实，之前参加《偶像练习生》的泰国小哥哥黄书豪也是华影艺星的艺人。华影艺星旗下有李晓东、黄致列这些歌手,这个公司有很多人都是外国人。

李紫婷个人资料身高年龄家庭背景介绍姓名：李紫婷

年龄：2001年生

射高：172CM

职业：歌手、模特

来自：泰国

毕业院校：史丹福学院

李紫婷在泰国小有名气，2014年，泰国中央中文电视台第三届中文歌曲大赛总决赛，参赛选手李紫婷以一曲“我是一只小小鸟”获得本届中文歌曲大赛总决赛的冠军。之后，李紫婷还参加了“水立方杯”华裔中文歌曲大赛，虽然没有闯进前三甲，但是成绩依然瞩目。

据了解，李紫婷出生于2001年，年纪还非常小只有17岁。但是她的演唱经验非常多，中文也十分熟练。在《创造101》中，李紫婷与杨芸晴同样来自泰国，两人在泰国是同一家公司。现场两人也是热聊不断，可能是老乡见老乡才这么亲切吧。

李紫婷很喜欢唱中文歌尤其是中文老歌，并且李紫婷也很喜欢我们中国的历史和文化，一直以来希望自己能够学会打太极、写书法以及中国舞蹈，可以看得出来李紫婷非常喜欢我们中国。