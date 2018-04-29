王俊凯工作室要求道歉怎么回事 王俊凯工作室要求道歉事件介绍

今天上午，王俊凯工作室发布微博，公开要求《高能少年团》节目组就恶意剪辑造成艺人形象受损一事道歉，不过目前《高能少年团》节目组目前并没有对此做出回应。

王俊凯工作室微博发表声明，指《高能少年团》节目有宣发物料不提前确认、不当剪辑、不规范等问题，希望节目组道歉。工作室针对的是节目第二季第一期中，王俊凯等人参加消防队训练的内容。指出了一些疑点，比如在完成灭火工作后，王俊凯去帮助其他队员，被节目组剪辑成了丢下水枪。

工作室还表示如果节目组不公开道歉的话将停止后续工作的配合与宣传。这一次工作室的表现很霸气了，针对自家艺人造成的伤害，能够第一时间做出那么霸气的宣告，很硬气!也希望节目组能够出来道歉!

王俊凯工作室为什么要求道歉王俊凯工作室指《高能少年团》节目有宣发物料不提前确认、不当剪辑、不规范等问题，希望节目组道歉。

有网友表示除了水管，在穿消防服比赛中，给王俊凯使用的新式腰带在其他mc都解开的情况下却是唯一扣上的，并且在之前的演示中用的是老式腰带没有教过新式腰带的解法，导致王俊凯在一开始最快的情况下因为解不开腰带成了最慢的，不得不怀疑节目组故意设套营造最弱形象，用心险恶。

对于节目组的恶意剪辑，粉丝们都十分心疼王俊凯，并且支持工作室维权，粉丝想尽办法宣传《高能少年团》，最后却被这样对待，昨天晚上的高能说实话，看得很心疼，顶着烈火，最后'却被这样，可以忽视粉丝全力的支持，但绝对不能践踏他的努力和付出，他一路清清白白堂堂正正的走到今天不是贵节目组用来引起噱头的工具!!

王俊凯工作室声明原文：

对于《高能少年团》第二季的合作，一直以来王俊凯及本工作室都以认真态度和专业精神，进行全力配合。

然而节目组罔顾契约条款和合作诚信的行为数次发生，为此本工作室不得不针对与节目组多次沟通低效、甚至无效的情况，作以下总结与表态：

1、宣发相关物料得不到提前确认，持续沟通解决无果。

2、节目中的不当剪辑，造成了对艺人形象的误导和伤害。

3、希望节目组正视合作关系与行业规范性，也希望部分自媒体停止恶意揣测。

鉴于无法达成有效沟通，王俊凯工作室在此希望节目组对以上问题做出回应，并公开道歉，否则我们将暂停对后续所有工作的配合与宣传。望真诚沟通，协力尽快解决问题



