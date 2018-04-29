极限挑战第四季今晚播出是真的吗？极挑团备战1978高考

极限挑战今天晚上8.30要回归啦!苦等的朋友们是不是很激动呢?下面就跟随小编来了解一下极限挑战第四季第一期的具体内容吧!

王迅、黄磊、孙红雷

东方卫视星素互动励志体验节目《极限挑战》第四季将于今晚20:30正式回归，首期节目以“知识改变命运”为主题，带领大家回到1978年开启了一场时光之旅，在6位地地道道淳朴农民的带领下，体验那个时代知识青年们边参加繁重务农劳动边进行高考复习备考的艰辛时光。

穿着军大衣、戴着大红花，被赋予全新身份的6位成员向着1978年出发，投身到了充满希望的田野，干农活、挣工分、备战“高考”。此外，“素人智囊团”的加入也为节目增添了不少看点。

回到1978年 开启一场时光之旅

从第一季走到第四季，《极限挑战》的丰富性和宽度在不断拓展、深度在不断挖掘，高度也在不断提升，全新一季节目以“向美好生活，出发”为主题，向改革开放40周年献礼，散发出了浓郁的时代气息。总导演严敏介绍：“这一季节目将和改革开放40周年以来重要的历史事件和事情节点契合起来，表现一些国计民生的东西，表现老百姓关心的问题，表现前进中的中国。”

《极限挑战》剧照

“知识改变命运”，这句充满力量的标语，在70年代表现得尤为强烈。今晚，《极限挑战》的6位成员将回到1978年，用知识改变各自的“命运”，在6位淳朴农民的带领下，体验那个时代知识青年们边参加繁重的务农劳动边进行高考复习备考的艰辛时光，亲身去经历那一场大规模的“高考”。“广阔天地，大有作为”，穿着军大衣、戴着大红花，唱着《团结就是力量》，6兄弟投身到了一片充满希望的田野，并各自有了新的身份：黄渤成了“黄铁牛”，孙红雷依然是“孙红雷”，黄渤笑称，“红雷的名字就是属于那个时代的!”黄磊成了“黄金宝”，罗志祥成了“罗铁根”，王迅成了“王爱军”，张艺兴成了“张家帅”。

卸下明星光环 投身各种“极限”挑战

摆在大家面前的第一项任务就是拜师学艺，每人要拜当地一位劳动能手为师，学会手艺挣工分，每天要挣够10个工分才能休息。每位成员都各自迎来了从未遭遇过的“极限”挑战!面对几乎从未接触过的农活，众人顿时犯了难，“这简直是参加节目以来的最大考验!”但都卸下了明星光环，纷纷投身到了挑战中去，祭出了所有成员再度出发的最大诚意。

黄渤负责赶鹅，却不知要怎么把鹅从河里收回来;分配到除粪任务的“小猪”罗志祥更是在踏入鹅圈的一瞬间惊呆“它们是把一生中的粪都拉完了吧?!”;“小绵羊”张艺兴则变身“放羊少年”发出了疑问，“草有那么好吃吗?我都想试一口!”说完趴在地上闻起了草香，竟然真的吃了一口!

王迅、孙红雷

负责抓麻雀的孙红雷在一开始好无头绪，满大街地见人就问，“你家有麻雀吗?”把路边的大姐逗的咯咯笑;“全能选手”黄磊直接成了组里的参谋，先是为孙红雷支招捉麻雀，又是帮负责做饭的王迅找寻食材，这之后才放心地去完成自己的砍柴任务，一边砍柴一边享受道：“乡村大自然真的太美了，在城市生活的人哪有这种锻炼啊，一片希望的田野，真好!”砍柴回来黄磊又展露了自己“黄小厨”的天赋就地取材为大家做了蛋炒饭!

“知识六人组”挑灯备战“高考”

“素人智囊团”成新看点

任务进行中，大家意外得到了一份报纸，从报纸上得知高考即将恢复的成员们沸腾了，这将是他们用知识改变“命运”回到2018年的唯一机会。可是，报名有条件限制，并且名额有限，只有率先挣满10个工分才有资格报名参加“高考”。

而本季《极限挑战》中设置的“素人智囊团”，将通过“时光信箱”指引成员们完成“高考”，这一设置无疑让星素互动更有火花。而“素人智囊团”的成员包括美国NASA最年轻的研究员陈锴杰、牛津大学数学系毕业的高材生左左、国家现代五项运动员郭健力、野外生存大师朱炜强、现役特种兵何捷、IT精英薛来等，除了协助成员们完成任务，他们还会不停地下战书、出难题，为6位成员设计高难度挑战。

为了赢得这一改变“命运”的机会，每个人都在尽力争取。“高考”这一字眼，也触动了6位成员内心深处的回忆。黄渤说：“不管从前还是现在，知识真的可以改变一个人命运。我不想吃饭了，我要抓紧挣工分准备去高考，知识就是我的粮食。”孙红雷激动道：“我父亲是教哲学的，从小就告诉我要好好学习考大学，眼前这场景让我瞬间迷离了，跟我当年离开哈尔滨去考中戏的感觉很像很像。”黄磊表示自己想考北电，罗志祥、王迅也都在努力争取珍贵的“高考”机会，张艺兴更是壮志满满，“我要考北大或者清华!”，夜幕下，6位成员志向满满，无一不在认真苦读。6兄弟找来灯泡，利用手摇发电机挑灯苦读，努力复习着功课，备战“高考”。

更多精彩，敬请期待今晚20:30，东方卫视《极限挑战》第四季!