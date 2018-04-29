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奔跑吧兄弟第六季第四期嘉宾是谁？奔跑吧兄弟第六季第四期嘉宾名单一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-29 14:10:52| 编辑：一人

奔跑吧兄弟第六季近期播出，很多网友想知道奔跑吧兄弟第六季第四期嘉宾有哪些?下面小编分享下奔跑吧兄弟第六季第四期嘉宾名单，供参考。

奔跑吧兄弟第六季第四期嘉宾有哪些 奔跑吧第六季第四期嘉宾名单一览

奔跑吧兄弟第六季第四期嘉宾有哪些?

跑男成员：邓超，鹿晗、陈赫、李晨、郑恺、王祖蓝、Angelababy、

嘉宾包括：范丞丞、王珞丹。

4月14日——4月19日，这五天的时间内，跑男第三站将去山西太原和大同录制!这一次的嘉宾是王珞丹和范丞丞，而范丞丞应该是19日去大同录制，除了王珞丹，太原的嘉宾应该还有一波，具体的没有被曝光出来。

相信很多太原甚至是异地的粉丝按耐不住内心的激动，纷纷跑到机场或者跑男帮下榻的酒店去迎接自己喜爱的明星，在几张baby没有经过修饰的照片里，网友们惊喜地发现baby的下巴实在是太尖，不愧是模特出身，真人确实是很漂亮啊。还有网友拍到了陈赫、李晨、王祖蓝和邓超都悉数到场，唯独还没有看到鹿晗，有的观众还隔空喊话询问鹿晗的踪迹。

看到跑男在太原的准备过程，有网友表示：“昨晚去迎泽公园跑步，路过晋商博物馆，拉了警戒线，有保安把手，外面有人围观，觉得与往日不同又不知道发生了什么，今早打开微博才知道跑男要在太原录制，晋商博物馆是其中一站，祝顺利!做为医务人员也时刻准备，为健康护航”。 看来跑男准备得很好，期待播出吧。

看完这篇文章有何感受？

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