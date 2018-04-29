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“塞娅公主”20年后爆料：赵薇曾经这样评价过范冰冰

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-29 11:42:24| 编辑：DJ

时间还真是不知不觉就过去了啊，今年竟然已经是《还珠格格》播出20周年了?不敢想不敢想~

不过话说，在《还珠》的衬托下看着自己年龄增长是挺虐的，但是追忆话题也真的是看得很过瘾啊!毕竟把当年的主演全部都请来采访了一遍，热泪盈眶啊热泪盈眶!

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时隔二十年，很多当年的主演在这次的采访视频里都或多或少的说了点当年我们不知道的事情，还是蛮有趣哒。

比如“令妃”调侃每天都书不离手的乖乖生苏有朋是个书呆子，

张铁林爆料赵薇胆子大个性强，说她是现场小年轻里唯一一个敢和导演说自己对戏有不同看法的，

“尔泰”陈志朋爆料说，在《还珠》开拍之前其实想找的演员并不是播出后的阵容，尔康原来想找的竟然是吴奇隆。

但要说到最令人吃惊的，还是“塞娅公主”张恒的爆料啊!她竟然谈到了赵薇当初对范冰冰的评价!

据她所说当时赵薇和范冰冰住在一起，赵薇和她去宿舍看到范冰冰的时候，两个人都觉得范冰冰长得太好看了，

主要是皮肤又白又细腻。

特别是赵薇，从宿舍出来的时候，还偷偷地跟张恒说：饰演金锁的妹妹都这么美，那她可要怎么办。

听起来有点自我调侃意味，但到今日才知道原来赵薇也被范冰冰的神颜折服过?厉害了厉害了!

谁不知道当时赵薇正值颜值巅峰啊，一双大眼睛水灵得看一眼就能让人沦陷的样子。她塑造的小燕子，至今都还是很多人绝对无法忘怀的经典，因为实在是很好看啊!

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没想到本来就算是盛世美颜的赵薇，竟然这样评价范冰冰，可想而知范冰冰的颜值是有多能打!

不过现在看范冰冰路人刁钻角度、高糊未p照，确实不算是辜负赵薇20年前的夸赞啊!

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