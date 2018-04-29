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容祖儿现身男友演唱会坐第一排破分手传闻

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-29 11:40:38| 编辑：DJ

4月27日晚，刘浩龙在麦花臣场馆举行演唱会。

一班圈中好友包括陈奕迅与太太徐豪萦、郑希怡一家三口、梁汉文、黄伟文、Eric Kwok、谷德昭与女友林子萱及刘浩龙的双亲等均到场支持，非常热闹。

不过最让人惊喜的还是容祖儿的现身，坐在第一排的她一出现便引发全场狂欢起哄。

两人从二月份开始就频繁传出分手传闻，但在此期间从未回应过此事。

所谓的婚讯变分讯也一直只是大众的猜想。

这次容祖儿的现身支持再次打破分手传闻。

但在演唱会期间，刘浩龙却特地面向坐在第一排的容祖儿唱出《跳水》中的一句：全世界看到你，逼我离开犹如跳水，疑似凭借歌曲寄托心思。

刘浩龙自与女方恋爱这五年以来，一直不被容祖儿粉丝接受，认为刘浩龙吃软饭没本事。

并且媒体也并不看好这段恋情。

毕竟容祖儿早已是英皇一姐，乐坛天后。

刘浩龙却是名不见经传的十八线小歌手，歌红人不红。

前段时间传出两人因男方要忙事业而分手时，容祖儿的粉丝简直像过年一样开心，在微博大肆抽奖庆祝。

而刘浩龙这次悲情开唱疑似表达对社会压力的宣泄，意指舆论的压力在逼他离开容祖儿。

但其实娱乐圈遇到这种情况的男明星并不止他一个。

阿Sa与郑中基离婚后，与当时名不见经传的陈伟霆因戏结缘。

但公布恋情后，阿Sa的粉丝对陈伟霆极度不满。

陈伟霆在微博po出一张自拍，因为角落里露出了一点阿Sa家沙发花纹，就被女方粉丝骂上了香港新闻头条。

并且不论陈伟霆发布任何消息下面都是一片骂声，港媒更是称他为软饭王。

甚至在多部电视剧调侃陈伟霆的不知名。

不过当时阿Sa相当霸气，直接发微博怒怼粉丝，为爱发声。

这种情况直到陈伟霆在大陆拍摄《古剑奇谭》爆红后才渐渐好转.

后来甚至出现阿Sa倒贴陈伟霆的新闻。

看来恋爱双方事业发展程度也是相当重要的。

刘浩龙承受巨大压力的最大原因还是在于外界对他们地位的不认同。

要想不被大众逼迫离开，只有自己努力起来。

祝福他们一切都好。

看完这篇文章有何感受？

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