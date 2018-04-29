小龙女为女友公开认爸 自曝患创伤后压力症候群月

日前才有网友爆料小龙女吴卓林同女友在加拿大现身，身形落魄疑似流落街头。当晚，网络上就曝光小龙女为女友公开认爸的视频。视频中，小龙女自曝患PTSD，并同女友已经在天桥睡了近1个月。称此次公开认爸是为了获得帮助，不愿任何政府或非政府拆散自己和女友等等。

日前，有媒体曝光吴绮莉女儿吴卓林与女友Andi与加拿大“寻爸”的视频。录制视频短片显示为本月24日，该片更火速在网上疯传。原来Andi同日在网上平台上传了一段1分49秒的“求助”片段，视频中小龙女吴卓林和女友Andi面容憔悴，吴卓林在视频中表示，自己是Jackie Chan(成龙)的女儿，又叫大家转发片段，在走投无路下，小龙女终于公开认成龙为自己老爸。

吴卓林在视频中表示拍片是想关心她的人知道发生什么事，她又说，“我们的爱比你们想像更强壮，但我们也感到疲累。没有人能帮到我们，包括我所认识的人、家人、朋友及政府机构”。她在网上平台又留言自爆患有创伤后压力症候群(PTSD)。吴卓林称自己曾报警，去过一个慈善机构，也去过医院和食物银行：“我们已经找过警察，去过医院、食物银行、LGBTQ庇护中心、但全部都不理我们。”

吴卓林更指有人硬要将她与女友分开，更情绪激动：“两个相爱的人现在被人拆散，我不懂(为什么)。我爱她，我爱你(对女友说)。”说到此处更深情望向Andi表示爱她，Andi立马向吴卓林献吻。影片中，吴卓林与女友面容憔悴，看起来非常疲累，她在片中自称是成龙的女儿，两人已经在天桥下睡了近1个月，随后她的女友接着表示，自己已经找了所有的亲戚朋友，每个人都要她们去寻求庇护所的帮忙。但两人似乎非常抗拒到庇护所，称如果两人到了任何一个政府部门，或非政府组织都会被分开。