内涵段子封停后段友们都去哪了 新内涵段子TV是内涵段子翻版吗

自从内涵段子封停后，很多的段友们都表示无处可去了!前有大批的段友去抖音里面留言，后有大批用户去了百思不得姐，最新消息是段友都去糗事百科了!

昨天下午，糗事百科创始人黑衣大葛格(真名王坚)发公告称欢迎段子用户到糗事百科安家。并温馨提醒糗友要善待段友。

在公告中，王坚对段友的到来表示欢迎，同时称希望段友不搞出征、寸草不生那一套。在糗事，大家只要“逛逛聊聊笑笑就好，当然能有好内容神评论就更赞。

王坚称，在糗百最重要的就是让大家感到轻松愉快。

据了解，糗事百科成立于 2005 年，是以糗友真实糗事为主题的笑话网站。和内涵段子其实是类似的产品，此前还有网友爆料糗事百科和内涵段子互抄的事情。

“一如糗百深似海，从此节操是路人”是网友对它的概括评价。不知道糗百会不会是下一个内涵段子呢?

大家或许在日常生活中看见过很多次这三个字，但是不知道这到底是什么意思。有一个软件名字叫“内涵段子”，同是看这个段子的人，大家互称段友，天下段友是一家人。而“滴，滴滴”就是段友之间的“接头”暗号。

数据显示，内涵段子目前大约有2亿左右的注册用户。然而近日，随着今日头条被责令整改，内涵段子也被彻底“搜身”。在发现内涵段子APP内存在大量导向不正、格调低俗的内容后，内涵段子也永久被封。

对于普通用户而言，内涵段子被封与否关系不大，而对于“段友”来说，这就相当于老家被拆了。因此，在内涵段子被封后短短数小时，大量段友举家搬迁，集体“借宿”抖音。从昨天下午开始，段友以统一头像和内涵段子风格的评论迅速占领抖音热门视频评论区。

对此，抖音已经紧急关闭了评论区，目前抖音显示“评论服务维护中”，相关评论不可见。

根据测试，抖音国际版Tik Tok目前没有受到影响，评论服务正常使用。

然而现实是，内涵段子和抖音其实是一家的。自2017年11月，今日头条收购北美音乐短视频社交平台将其与抖音合并后，内涵段子与抖音就变成了亲兄弟。这下内涵段子被关，遭殃的却是自家弟弟抖音，这可真是应了网友的话：大水冲了龙王庙，一家人不识一家人啊。

自从内涵段子被关停以后，许多段友都没了去处，生活少了一大半的乐趣。经常有不少朋友询问小编有没有什么类似的应用推荐。接下来，小编就给大家介绍几款类似内涵段子的应用，一起来了解一下吧。

一、百思不得姐

这是一个和内涵段子社区类似的社区，连风格都看起来差不多，可以找到不少有趣的段子，还有图片、视频可以查看，但是同样地面临着画风随时走偏的危险。。。正所谓搞笑图片，漫画囧图是其特点。

就是这个界面，额看起来有点晃眼哈。另外就是会有不少的页游广告，实在辣眼睛。

二、玩Go

这款APP是小编最近关注的很有意思的应用。同样是以话题为主，用户可以根据自己的兴趣选择话题，由于上面的内容都是经过精心挑选的，经常会引发用户在这上面发表神评论。

比如像下面这样的天才般的评论，顺带一说这位大兄弟的脑回路真实神奇：

在你关注话题后，能够收到该话题的精准推送，比如关注了#抖音50万以上红心视频精选#，那么话题更新后就能够选择收到对应的推送，每天主要短短几分钟就能够掌握最新最热最搞笑的资讯了。

而且，应用中还能够找到许多好玩的游戏，也能领礼包，相当不错。

还有一点，没有广告!不足之处是目前的内容相对较少，覆盖面不够，估计是和这是个比较新的应用有关

三、糗事百科

糗事百科算是国内知名的泄愤的地方，现在微博有不少比较搞笑的囧事都是从这里面出来的。对于现在工作压力大的朋友来说糗事百科手机客户端是一个不错的放松软件。

但是可能是用户有点鱼龙混杂，小编就看到了不少辣眼睛的评论和照片，在有一些神评论的同时也有不少用户的评论实在令人替其担忧。另外糗事百科存在着广告太多的问题，而且同样是页游广告的聚集地(为什么你们那么喜欢页游广告?)

四、最右

《最右》是一款运行于mobile平台的网络信息类软件，也是一款汇集各种幽默搞笑话题的APP。最右上可以看热门、新鲜的评论，评论有趣的话题，也可以发现会心一笑的内容，找到合拍的小伙伴儿。正如其台词所说，专治不开心，还是很有作用的。

但是最近似乎是同样被整治了?小编发现打开后无法看到其内容

以上就是类似内涵段子的APP推荐了，希望能够帮助到大家，不知道你喜欢哪一款呢?