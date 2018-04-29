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极限挑战第四季什么时候播出 极限挑战第四季播出时间介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-29 11:21:30| 编辑：DJ

极限挑战四季预定4月22日周日晚播出，但是不少网友守着更新却没有播出。极限挑战第四季到底什么时候播出呢?下面99安卓网小编艾米分享极限挑战第四季的具体播出时间，大家一起来看看吧!

极限挑战第四季什么时候播出?

极限挑战第四季播出时间：2018年4月29日晚上8.30

极限挑战第四季第一期具体内容：

今日，节目官博发布了首期节目的先导片，在以“知识改变命运”为主题的首期节目中，《极限挑战》的6位成员回到1978年成为下乡的知识青年，他们在瑟瑟寒风中意外收到了恢复高考的消息。而这场考试也将成为他们回到2018年的唯一途径，他们需要一边参加务农活动挣得工分，一边奋力读书备战高考!

极限挑战第四季什么时候播出 极限挑战第四季具体播出时间

《极限挑战》第四季

面对这场决定命运的考试，曾经只是旁听生的孙红雷兴奋地说：“我有机会可以考得上考上大学了”，黄渤不禁感慨：“这真是知识改变命运”，而黄磊却因农务繁忙难免对这突然恢复的高考有些担心，罗志祥则成为了队内的“打气筒”：“机会在左手，命运在右手，努力要靠双手!”张艺兴面对艰苦的复习条件一边手动发电一边发出了感叹“你们都是这样上学的?”时间紧迫条件简陋，大家拥有的只有1本复习大纲、1间土坯房、1台手动发电机，外加几个板凳，但为了高考，6位成员齐心协力一同复习，力求能够依靠知识的力量改变自己的命运。

极限挑战第四季什么时候播出 极限挑战第四季具体播出时间

如果说精彩的先导片让观众们对明晚播出的节目更加期待，那么前日放出的宣传片也是让不少“极挑忠粉”大呼感动和热血，仅放出几小时，转发和点赞就突破了5位数，足以见得这档“亲民暖综”在大众心中不可替代的地位。不少网友表示“宣传片做出电影质感也是没谁了，论诚意，只服极挑!”、“热血、燃爆，居然被宣传片感动到”……

极限挑战第四季什么时候播出 极限挑战第四季具体播出时间

《极限挑战》第四季

那么，《极限挑战》的六位成员将如何合作完成高考任务?如何诠释“知识就是力量”向大众传播正能量?明晚20:30，东方卫视《极限挑战》第四季，敬请期待!

看完这篇文章有何感受？

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