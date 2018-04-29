后来的我们适合情侣看吗 后来的我们豆瓣评分是多少

刘若英电影后来的我们豆瓣评分6 7分，电影讲述了两个人的爱情故事，后来的我们是悲剧电影结局两个人没有在一起，不适合情侣去看，小心看完想起初恋容易分手!

电影后来的我们适合和谁看

适合一个人去看，别说小编剧透狗，但是整部影片真的太戳心了，不管你是带着男朋友还是带着女朋友去，小心看完变单身!电影《后来的我们》是一部青春文艺片，虽然说无论是朋友，情侣，家人，还是一个人去看都可以，但是真的影片勾起了不少人初恋苦涩的回忆，电影院里可是哭倒了一大片!

《后来的我们》电影讲述了一对男女在过年回家的火车上相识，从那之后，二人的命运便纠缠在一起，历经恋爱、分手、错过、重逢的故事。影片由井柏然，周冬雨和田壮壮主演，目前豆瓣评分6.7分，网友评价一致很好，虽然很虐，但是真心推荐大家去电影院看!

后来的我们适合情侣看吗

小编个人认为不太适合。电影《后来的我们》中间有很虐的剧情，但是结局两人没有在一起，整部电影就属于一部青春爱情疼痛电影。最关键的是，影片真的很真实，讲述了林见清和方小晓从相识，相知，相恋，分手的的故事。十年前，他们相爱了，共同打拼着，却在一切渐渐步入正轨的时候发生改变。整个影片的剧情和现实生活中很多情侣所发生的一模一样，最戳心的是，真如影片所讲，后来，我总算学会了如何去爱，可惜你，早已远去，消失在人海。

不是每一对甜蜜的初恋都能顺利走到最后的，很多人心目中都有一段难以忘怀的感情，也有一个旁人不能触碰的点，不管你现在多么爱你身边的那个人，总有一个角落是别人不能触及的，也总有一个人，是你不敢轻易回忆起的。

之所以小编说这部电影不适合情侣去看，是因为电影很容易勾起你对那个人的回忆，如果你们爱情正处于甜蜜期，看到另一半回忆起心目中的初恋还暗自神伤，你能开心吗?正如之前小编不建议大家去看失恋33天一样。不过也有人觉得电影适合情侣看，这个还是看个人的意愿。也有很多人表示看完之后，更加懂得了要珍惜身边人的道理，这样也很好啊!不管怎么说，《后来的我们》是一部好电影，值得去看哦!实在拿不定注意的话，不妨找好闺蜜一同前往电影院看，就算看哭了还能互相递包纸巾呢!