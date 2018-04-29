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胡一天工作室回应怎么回事 胡一天新剧叫什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-29 11:12:22| 编辑：DJ

最近胡一天工作室在微博公开回应了粉丝是质疑，并且公布了胡一天未来的工作安排，那么胡一天工作室回应到底说了些什么?下面就和小编一起来看看吧。

胡一天工作室回应怎么回事

胡一天工作室回应怎么回事 胡一天工作室回应说了什么

近日胡一天工作室在微博发文回应了粉丝的一些质疑，并希望粉丝不要打扰艺人的私人空间，并且还公布了胡一天未来的工作安排。

4月28日，胡一天工作室微博回应了近期粉丝提出的几点质询，详细地作出解答，称“半个月前已无跟酒店现象。后续如出现类似问题，工作室会先采取私下沟通的方式进行劝解，如问题并未引起对方重视，将会采取更强硬的方式解决问题。妆发问题已收到大家反馈的建议，后续会更换妆发师。7月和10月艺人将分别进组新剧担纲电视剧(现代剧)男一。18年三部男主剧的规划一直未变，也应部分粉丝要求，不出演剧可爱工作室制作的网剧男一。”

胡一天工作室回应怎么回事 胡一天工作室回应说了什么

对此粉丝表示：“期待已久的现代剧啊!太好啦”、“来的路还长，不断改进就好”、“期待更好的胡一天”

此前，胡一天因拍摄《致我们单纯的小美好》而圈粉无数，一跃成为当下炙手可热的新星。随后也接下了新电视剧，如新版《绝代双骄》。此前也传出他会出演《密室困游鱼》男主。

胡一天工作室回应怎么回事 胡一天工作室回应说了什么

胡一天工作室回应说了什么胡一天工作室回应全文：

针对大家近期关心的问题，工作室在此做出以下回应：

首先，工作室对侵犯艺人隐私的行为零容忍，严禁跟酒店、跟车行为。前期针对发现的酒店问题已做相关沟通和处理，并已留存相关监控等证据。自半个月前已无跟酒店现象。后续如出现类似问题，工作室会先采取私下沟通的方式进行劝解，如问题并未引起对方重视，将会采取更强硬的方式解决问题。

其次，妆发问题已收到大家反馈的建议，后续会更换妆发师。

最后，关于艺人的规划请大家放心。7月和10月艺人将分别进组新剧担纲电视剧(现代剧)男一。18年三部男主剧的规划一直未变，也应部分粉丝要求，不出演剧可爱工作室制作的网剧男一。

感谢各位粉丝朋友一直以来的支持，真诚地希望与大家建立良好的相互信任的关系，感谢大家理解。

胡一天工作室回应怎么回事 胡一天工作室回应说了什么

胡一天新剧叫什么据悉，胡一天将在翻拍的《绝代双骄》中饰演花无缺。

《绝代双骄》是胡一天接的首部古装剧吧，原本大家是抱着比较大的期待的，毕竟是首部由他担任主角的电视剧，虽然说翻拍经典一直被人所诟病，但是这些年的翻拍也一直没有停过。

20年前，武林里鼎鼎有名的少侠燕南天是诸多年轻女子的爱慕对象，邀月也对他心生情意。但是燕南天对邀月仅有朋友之情，更为了追求侠义而拒绝了邀月。受到情伤的邀月创建移花宫，准备用来作为报复燕南天的工具。未曾想，燕南天后来却和移花宫的宫女花月奴相爱，得知内情的邀月大开杀戒，把燕南天夫妇双双杀死，而他们的一对儿子则被邀月作为报复的工具，让他们长大后自相残杀。

20年后，在恶人谷长大的小鱼儿和在移花宫长大的花无缺相遇了，机缘巧合之下，小鱼儿从狡诈的江玉郎手里救了花无缺，从此两人结下了不解之缘。然而，他们不知道的是，他们其实都是燕南天的儿子

看完这篇文章有何感受？

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