后来的我们退票是怎么回事 后来的我们退票是真的吗

刘若英导演电影后来的我们出现大量退票现象，近日多家电影院关闭了退票功能，后来的我们退票是真的吗?猫眼回应后来退票是怎么回事?

后来的我们退票是真的吗

据可靠消息爆料，近日刘若英电影《后来的我们》出现大量退票的现象，目前多家电影院已经紧急关闭了票务平台退票功能，以应对不正常退票现象。《后来的我们》出现大量退票的情况，且不少影院单日退票率都在10%以上。有相关数据人士透露，目前全国各地大院线能退票的影院，基本都被退了一定比例的票，被退票的影院总数接近4000家。根据总的退票数和全国电影票均价来计算，今天总的退票额应该在1500~2000万之间。

当晚，微博知名电影博主“电影票房”贴出影院工作群聊天记录，公开质疑该片为抢排片而做出不正当操作，即自己大面积购入预售票，以预售票房数据架住院线排片后，再于上映当日大批退票。其实电影出现退票的情况比较正常，但是像电影《后来的我们》如此大量退票的行为实属罕见，不少网友怀疑电影后来退票是一种制造票房虚高以此吸引更多人观看的一种手段。

猫眼回应后来退票怎么说的

近日猫眼针对后来大量退票行为作出了说明，表示已将相关数据、证据提交主管部门并将协同作进一步的详细调查，同时平台将关闭退票功能。

通过加预售来带动热度，并不是此次《后来的我们》营销中唯一可能存在的问题。28日早些时候，壹娱观察注意到，《后来的我们》豆瓣评分由开分时的7分一路下跌，并最终停留在了晚间的6.5左右，半天时间评分下降0.5，这种情况实属罕见。

不仅如此，《后来的我们》存在豆瓣刷分情况，有水军团队以一条1.5元的价格在给《后来的我们》等影片刷好评。同时有豆瓣大V向壹娱观察证实，《后来的我们》存在规模购买豆瓣大V好评的情况，短评300，长评1000，并且在上映当日发布了不少。

网友热议

不是吧 这38万票的作用可是涨了不知道多少比例的排片 产生的连锁效应何止这些票房 完全就是空手套排片 当人是傻子啊

38万张，脸呢?后来的脸呢

这剧是不是三观有点不太对头，已婚有家庭的男人和前任……

这种电影首日都3亿票房，难怪发展不起来，导演都飘起来了

本来想去看来着，但看到网上的人说是已婚男人和前任的，瞬间无感，三观是不是不大对

昨天晚上刚去看，买票的时候全满，只买了三排靠边的几个位置，结果直到电影开始一个多小时，旁边的位置前后都还是空的，不晓得啥情况