炉石传说女巫森林冒险模式有哪些彩蛋 暴雪又新增了什么彩蛋

炉石传说最近开启了新版本的女巫森林的冒险模式，大家都知道暴雪一贯的做法就是会在冒险模式中加入许多的彩蛋，在这次的冒险模式中，暴雪又新增了什么彩蛋呢?下面91安卓网小编就来为大家介绍一下NGA论坛上玩家总结的女巫森林冒险模式彩蛋，大家一起来看看吧!

1、苔丝打海盗，掏出一把弑君者，对面会说：“怎么还有一把?”。

2、苔藓恐魔那个boss 见到被他洗回去的怪会说又见面了 那个弑君战见到帕奇斯会说你的眼睛怎么了。

3、进冒险时tips里有一句，大意为“你不可能找到奎尔德拉，至少在这里不行”。

4、打那个小海盗的时候他用了假硬币，我苔丝技能找了他的技能用了，他说：我就知道你藏了个硬币。

5、苔丝打那个召奥秘的猎人的时候开场语音不一样。

6、未来托奇用时空之门的时候，会对你说你未来也能学会这个。然后你也用时空之门的时候，她会说“不，我现在不可能会用这个”。

7、打吹笛人的时候上精灵弓箭手，对面会说一句你也很漂亮类似这样的话。

8、狼王会对苔丝说 你是我唯一的女儿 小心点。

9、用托奇的时候，最后一关会变成咕咕鸡。

10、炮王打碎枝，装备樵夫之斧，碎枝会骂你。

11、苔丝把哈加沙打到 10 血以下的时候会让她主动离开森林[其他英雄应该也有]。

12、那个用弑君的海盗boss，卡组里有一张牌叫 魔能机甲。

13、侏儒劫掠者放出米尔豪斯的时候会说：这个从来不知道闭嘴!

14、那个玩蛋的boss死的时候会说：我的……蛋!

15、打女鬼魂上了个安戈洛的那个可以开包的橙卡，她会说：是的，你懂我们，你是懂我们的吧。

16、未来托奇，第一次打的时候十费boss重启回合然后输了，第二次打她会说“这是我们第三次对战了”。

17、托奇对阵托奇，重复施法，炎爆第二次随机打了自己的脸...对面说：我当时怎么会有这样的想法.....

18、最后一关你自己变成哈加莎的话，boss哈加莎会说“看看你的倒影，那是你过去的罪恶”。

19、用苔丝的时候，对面上女王，苔丝会说：“你这可恶的女巫，你杀了我哥哥”