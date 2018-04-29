来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-29 10:09:29| 编辑：附一张
新版泡沫之夏在近期开播，从剧情到选角都引起了网友的热议。新版泡沫之夏什么时候播?新版泡沫之夏演员有哪些?小编分享下新版泡沫之夏播出时间，新版泡沫之夏演员表。
新版泡沫之夏什么时候播?
新版《泡沫之夏》定档5月8日浙江卫视和爱奇艺播出。
主演：
夏沫：张雪迎
欧辰：秦俊杰
洛熙：黄圣池
新版泡沫之夏演员表：
张雪迎 饰 尹夏沫
秦俊杰 饰 欧辰
黄圣池 饰 洛熙
陈欣予 饰 姚淑儿
麦迪娜 饰 沈蔷
祝向阳 饰 宋雅民
李逸男 饰 西蒙
宋海颉 饰 戴维
简介 欧辰的合伙人，技术型理性派工科男。
丁可儿 饰 林可欣
段子漪 饰 魏茵
黄德毅 饰 尹澄
简介 尹夏沫的弟弟
自幼失去双亲的尹夏沫(张雪迎饰)有着自己的演艺梦想，但她同时也肩负起给弟弟治病的责任。她签约了一家演艺公司成为练习生，之后在新人选拔大赛中，克服了当众不能歌唱的障碍，取得亚军，获得了发唱片的机会。作品的成功帮助她赢得了年度新人奖，使她在业内崭露头角。夏沫的演艺天分被某游戏公司创始人欧辰(秦俊杰饰)发现，于是该公司的首部影视作品便邀请夏沫出演女主角。夏沫凭借精湛的演技和良好的口碑获得了巨大成功，而在激烈的市场竞争中，欧辰公司却遭遇到经营困境。在濒临破产之际，夏沫坚守初心，和欧辰一起携手度过难关，最终成就了双方的事业，也收获了幸福的爱情。