新内涵段子TV出来了吗 内涵段子最新消息曝光

身陷整改旋涡的张一鸣在公开场合亮相第一件事就是公布了出海战略，紧接着又连续释放出今日头条改名消息。根据媒体报道，今日头条将改名“字节跳动”，在公司层面和正式场合都不再使用“今日头条”的旧名。业内人士猜测，改名源于今日头条被批评整改后声誉和业绩遭受重挫，急需换身新衣掩盖旧丑。张一鸣如此急切的改名换姓不免有转移视线之嫌，意在洗白头条系曾经的种种不堪。更深一步讲，张一鸣连下两步棋，或许在为“复活”内涵段子做准备。

头条系历经最严整改 内涵段子永久关停

4月4日，国家广电总局点名批评今日头条包含大量低俗、暴力、色情的内容，有违社会道德，并对今日头条网站主要负责人进行了约谈。今日头条旗下搞笑娱乐社区“内涵段子”，由于“导向不正、格调低俗”的问题，在4月10日已经被广电总局责令永久关停。

在刚刚过去的2017年，《人民日报》就曾连发三篇评论，严厉批评今日头条依靠算法为非作歹的行为。痛批今日头条迎合低级趣味，影响社会风气。如今今日头条又被广电总局明确责令整顿，品牌名声已经跌入谷底，不得已的情况下张一鸣任然是拒不担责，采用改名换姓、割“头”求生的招式。

实际上，被永久关停内涵段子比今日头条客户端还早上线三个月，为后者提供了重要的客户和流量来源，可谓今日头条的发家产品。以庸俗低级内容为主的内涵段子作为短视频、图片、段子等娱乐载体的综合平台，上线不久就靠刺激人的低级趣味吸引了大量用户聚集，其低俗内容波及的范围也十分广泛。

面对“内涵段子”为代表的头条系上面不堪入目的低俗内容，人民网发表“让挑战底线者血本无归”的网评，指责今日头条成了不良信息的聚集平台，任由各类不良信息在平台上肆意传播，同时还聚集了数量惊人的内容制作者，败坏网络风清气正的环境。

内涵段子的关闭，虽然是情理之中，但也让张一鸣猝不及防。在这种背景下，所谓的“段友”纷纷出征，想要为内涵段子“讨回公道”，全国各地由此不断曝出“段友”聚众滋事的事件

低俗化影响深远 提防用户情绪被操控

据报道，由于内涵段子的关停，大量的所谓“段友”集中涌入其它互联网应用平台。据不完全统计，包括腾讯旗下的“微视”和头条系的“抖音”在内多个应用，都因所谓“段友”的大量涌入出现运营危机。这些段友群体在短时间内霸占了上述平台的内容评论区，以不理智的评论散播不良信息，甚至是反动言论，严重影响了这些平台的正常运转。

腾讯“微视”和“抖音”都选择关闭评论区暂避风头。面对大量涌入的段友，糗事百科创始人黑衣大葛格(真名王坚)也不得不发公告劝解段友用理性的态度对待此次事件，共同抵制“内涵段子”的不良之风，营造和谐的网络环境。

由于“内涵段子”这类应用具有社交性，所谓的“段友”不仅线上有交流，线下也会自行聚集。在此次关停事件后。这类聚集行为甚至有演变群体事件的趋势。在内涵段子关停后，北京及全国多个省市均出现了“段友”在市区主干道上鸣笛抗议的传闻，在江苏省东台市，更是有一批段友聚众，用车辆拼字来表达不满的情绪。

类似“全国3亿段友走上街头抗议，辱骂政府”等标题的文章和视频在网络上流传，甚至有国外网友将此视为中国政府欺压人权。这些不理智行为对道路及交通安全产生不良影响，甚至威胁社会治安状况，警方不得不连忙发通告，警告这种行为“涉嫌违法”。由于用户情绪极易被诱导，诸如此类的聚集活动需要引起足够重视，今日头条旗下问题产品的残余影响也需要警惕。

事实上，内涵段子是今日头条重要的流量和收入来源，如今的永久关停令今日头条元气大伤。但“生意人”张一鸣大概不会就此认栽，在培养了众多不明真相的用户情况下，充分调动用户甚至煽动他们走上街头示威游行，内涵段子很有可能采取同样的换名策略逃避监管，上演借尸还魂的戏码。有网友在手机应用商店上发现，一款名为“外涵段子”的软件悄然出现。这款软件在各方面都和内涵段子极为相似，不知背后是哪家公司在悄悄发力。

内涵段子的关停或许依旧不会使张一鸣有所触动，毕竟今日头条还有个野心勃勃的海外战略，而战略的核心仍然是“技术出海”。换言之，这一套被各方严肃抨击的“先进”智能的推荐算法在张一鸣看来是优势，从根本上不认为今日头条推送的低俗内容是危害社会环境的。

在今日头条看来，如果能换种方式重新包装抖音和内涵段子，或许能再次盘活整个营收命脉。“改名求生”无疑是个好主意，今日头条可以改叫字节跳动，内涵段子或许也会换个名字卷土重来，可见相关监管任重道远。