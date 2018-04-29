LOL2018五一劳动节有什么活动 LOL五一8大活动介绍

LOL春天的步伐已渐行渐远，初夏的气息已逐渐临近。五一假期的即将到来，我们也为各位辛勤的召唤师们准备了丰富的活动，下面91安卓网小编艾米分享LOL2018五一劳动节的活动大全，大家一起来看看吧!

LOL2018五一劳动节活动：

征服之路，成就传奇，参与活动为战队助威，赢珍稀皮肤奖励：

征服者韦鲁斯皮肤及礼包上架、长者之森 乐芙兰及征服者 卡尔玛等电竞皮肤限时销售：

2018季中冠军赛专属皮肤 征服者 韦鲁斯全新上线

往年的季中赛专属皮肤 征服者 卡尔玛和长者之森 乐芙兰、电竞皮肤和历年冠军队伍皮肤也将限时上线销售

销售时间：4月27日-5月21日 23:59

http://lol.qq.com/act/a20180425conqueror/index.html

l召唤师海克斯战利品橙色豪华宝箱全新上线：

限时销售时间为：

4月25日-5月8日 23:59

(开启宝箱需要消耗1个符石)

新的橙色豪华宝箱必出皮肤或皮肤碎片，且有一定几率爆出惊喜奖励，

本期惊喜奖励包括：咕咕鸡的福袋、春节皮肤碎片，未来橙色豪华宝箱还将加入更多惊喜奖励内容

详情见: http://lol.qq.com/webplat/info/news_version3/152/4579/4580/m3106/201804/713208.shtml

l鸡里奥宝典：

鸡里奥宝典接近尾声，冲刺100级赢稀有道具奖励!选择免费体验宝典提升等级的召唤师，现在只需付费开启宝典，即可得到已解锁等级全部奖励!

http://lol.qq.com/act/a20180325hnafbd/index.htm

五一限时好礼，免费领取皮肤礼盒，助威出征2018季中冠军赛：

http://lol.qq.com/act/a20180420wy2018msi/index.html

精选LPL春季赛热门出场20个英雄+20款皮肤全天免费用。详情点击：

http://lol.qq.com/act/a20180420wy2018msi/index.html

LPL春季总决赛夺冠阵容回馈：

敬请期待

迎五一， 51款皮肤半价促销：

在4月27日-5月1日23:59期间以下51款皮肤将限时半价销售

购买前往：http://daoju.qq.com/mall/tao.shtml?flag=lol