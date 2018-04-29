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后来的我们被指票房作假是真的吗 片方被爆买38万张票再退票是真的吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-29 10:02:39| 编辑：附一张

4月28日《后来的我们》首映，这部电影是由刘若英执导，张一白监制，井柏然、周冬雨、田壮壮主演的青春文艺片，很喜欢里面的每一幕场景，确实是能带动不少人的回忆，很喜欢里面的一句台词：“后来的我们，怎么样了?后来，我们什么都有了，却没有了我们。”，“生活总是让我们遍体鳞伤，但到后来，那些受伤的地方一定会变成我们最强壮的地方。 ”，有相似经验的人看到这几句话都会get到泪点吧，这部电影是所有主创人员的心血和诚意之作，首映夺得票房冠军，但是在首映当天却惊现大批量退票，38万张约1300万人民币。

《后来的我们》陷退票风波 片方被指买38万张票再退票

难道高票房的背后却隐藏着惊人的秘密?让不少网友议论纷纷，因为预售虚假爆满，不明群众跟风购票，很纳闷的是一个平台就涉及38万张电影票，还是19.9的特价票，我怎么从来就不知道特价票是能退的。不过如果影城开通了退改签的都可以自主退票，但是特惠票退票的情况是很少有的，具体还是得看影城的后台设置。

《后来的我们》陷退票风波 片方被指买38万张票再退票

对此猫眼电影在4月29日凌晨发布了声明，退票38万张约1300万人民币，还是恶意刷屏集中在19.9等特惠票中，并表示会协同相关部门彻查此时，希望有关主管部门采取防止恶意竞争及票房造假等龌蹉手段的有效措施，给予电影行业一个定心丸。

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