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LOL鸡里奥宝典4月最新活动是什么 鸡里奥宝典4月活动介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-29 09:55:56| 编辑：附一张

转眼已经4月底了，英雄联盟LOL鸡里奥宝典活动也开始有一段时间了，解锁鸡里奥宝典即有机会赢取限定稀有皮肤等众多超值好礼，一定有不少小伙伴拿奖励拿到手软了吧!下面91安卓网小编分享LOL鸡里奥宝典活动的地址详情，大家一起来看看吧!

LOL鸡里奥宝典活动4月最新地址 解锁得限定皮肤

鸡里奥宝典活动地址：点我>>>

鸡里奥宝典活动规则：

召唤师可以通过三种方式解锁鸡里奥宝典：

- 35元(原价70元)：开启宝典，立即获得1级奖励，注意：该方案为限时半价，至4月19日23:59为止;

- 179元(原价302元)：开启宝典，立即获得1~30级奖励;

- 599元(原价862元)：开启宝典，立获全部1~100级鸡里奥宝典奖励;

- 免费体验：可以通过游戏胜利提升宝典等级，获得部分宝典奖励。后续可通过付费开启宝典，并保留已提升等级获得，获得对应等级所有奖励。

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活动目前一共有四种方式可以进行购买的，但是每一种的形式不一样的，这就是比较值得注意的了。一旦选错就不可以再次更改的。

第一种方法玩家花费35元的话可以开启鸡里奥宝典，之后玩游戏升级，这里的升级并不是提升游戏等级，而是提升活动等级。

另外直接开启活动中1-30级的所有奖励，花费是179元，599也是直接的开启活动中1-100级的所有奖励的。免费的话奖励都是单独的，免费的奖励最多可以获得两个永久皮肤宝箱，一个表情以及2500游戏经验，3个符石碎片。

这四种形式如果你选择了免费的这一种方法的话，那么前面的花钱就全部变成了原价，不在享受优惠活动。但是如果你选择的是35,179,599其中的一种形式，那么你就不能选择其他的活动形式。等于说花钱的活动形式是唯一的。

看完这篇文章有何感受？

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