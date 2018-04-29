后来的我们退票是怎么回事 后来的我们为什么会大量退票

昨日，网曝电影《后来的我们》出现大量退票现象。那后来的我们退票是怎么回事?后来的我们为什么会大量退票?下面就和91安卓网小编一起来了解一下吧!

近日，网曝电影《后来的我们》出现大量的退票现场，退票高达38万张，总票价约占上映第一天整天票房的4.9%。

近日，电影《后来的我们》在各渠道出现大量退票现象，猫眼电影回应称，“猫眼平台截止至28号晚23点，发现恶意刷票并退票约38万张，已将详细数据和证据提交给主管部门”，并表示部分自媒体主观臆测且恶意发布不实言论，将追究其法律责任。

对于此次“退票事件”，猫眼电影29日凌晨作出声明，表示已将相关数据、证据提交主管部门并将协同作进一步的详细调查，同时平台将关闭退票功能。

后来的我们为什么会大量退票

具体原因暂时未知，不过有网友爆料说不排除有人恶意刷票。

《后来的我们》自3月28日发布相关物料后起，在多家平台上的想看指数和预售情况开始不断走高，其中猫眼想看数达到了91万，位居历史第一;预售过亿则比许多好莱坞大片同期情况要好，和《速度与8》等达到同一量级。而上映首日，影片更是创造了1.22亿的爱情片最好预售成绩，单日超过2.8亿的票房也是同类影片中最高的。

4月28日，刘若英导演处女作，井柏然和周冬雨共同主演电影《后来的我们》正式登陆全国院线。当晚，微博知名电影博主“电影票房”贴出影院工作群聊天记录，公开质疑该片为抢排片而做出不正当操作，即自己大面积购入预售票，以预售票房数据架住院线排片后，再于上映当日大批退票。



