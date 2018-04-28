抖音再见只是陌生人嘶吼男版谁唱的?抖音再见只是陌生人男生版分享

抖音上很多歌曲，被翻唱得比原曲还有感觉，比如说之前大火的纸短情长，翻唱比原唱好听大家不否认吧，而很火的再见只是陌生人，有个男生嘶吼版本的，真情实感啊，也是非常有感觉，但是网上很多都是高速姐那个版本的，没有男生沙哑版，下面尣尐小编就给大家提供一下这一版吧~

好听，打call!

因为抖音上只有这个男生嘶吼版的一部分，所以很多朋友想知道完整版的，很多人说是mc小洲唱的，嗨客小编也给大家提供一下小洲完整版的下载地址，大家可以看一看是不是一样的!

哈哈哈反正嗨客小编觉得有点不一样!emmm还不如抖音那一部分呢!

再见只是陌生人歌词：

爱过你 就当你是错的人

有些错 我们都要负责任

是否我爱了 不该爱的人

其实我 想要的并不过分

爱过你 至少我坦诚承认

有些错 我们不用去争论

也许我错过 幸福的时分

这座城 多了个伤心的人

我们爱的难舍难分 爱的奋不顾身

为何再见只是陌生人

夜来得无声 我的心好冷

那绝望比分手更伤人

我们爱的难舍难分 爱的奋不顾身

爱到最后同样不可能

你走得无痕 我的心好疼

该拿什么与眼泪抗衡