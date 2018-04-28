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抖音再见只是陌生人嘶吼男版谁唱的?抖音再见只是陌生人男生版分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-28 17:09:47| 编辑：尣尐

抖音上很多歌曲，被翻唱得比原曲还有感觉，比如说之前大火的纸短情长，翻唱比原唱好听大家不否认吧，而很火的再见只是陌生人，有个男生嘶吼版本的，真情实感啊，也是非常有感觉，但是网上很多都是高速姐那个版本的，没有男生沙哑版，下面尣尐小编就给大家提供一下这一版吧~

好听，打call!

抖音再见只是陌生人嘶吼男版谁唱的?抖音再见只是陌生人男生版mp3图片1_嗨客手机站

因为抖音上只有这个男生嘶吼版的一部分，所以很多朋友想知道完整版的，很多人说是mc小洲唱的，嗨客小编也给大家提供一下小洲完整版的下载地址，大家可以看一看是不是一样的!

哈哈哈反正嗨客小编觉得有点不一样!emmm还不如抖音那一部分呢!

抖音再见只是陌生人嘶吼男版谁唱的?抖音再见只是陌生人男生版mp3图片2_嗨客手机站

再见只是陌生人歌词：

爱过你 就当你是错的人

有些错 我们都要负责任

是否我爱了 不该爱的人

其实我 想要的并不过分

爱过你 至少我坦诚承认

有些错 我们不用去争论

也许我错过 幸福的时分

这座城 多了个伤心的人

我们爱的难舍难分 爱的奋不顾身

为何再见只是陌生人

夜来得无声 我的心好冷

那绝望比分手更伤人

我们爱的难舍难分 爱的奋不顾身

爱到最后同样不可能

你走得无痕 我的心好疼

该拿什么与眼泪抗衡

看完这篇文章有何感受？

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