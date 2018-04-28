影之诗小红帽怎么使用小红帽忍者快皇卡组搭配推荐

影之诗小红帽这个卡组是一个比较有特点的卡牌，作为对付肉盾和护盾类的卡牌她是总是级别的，尣尐小编为小红帽搭配了一个中速卡组配合她，玩家可以参考一番!

强度：4

优劣势对局明显，但很适合当前环境。

速度：5

急速快攻，一般在6回合左右取胜。

稳定度：3

低费牌充裕，同质型卡牌多，但比较依赖先手。

操控容易度：4

熟悉打法之后，套牌本身便没有什么难度。但需要熟悉对手的套牌才能做出最合理的选择。

有趣度：1

陈旧、无趣，但这套牌中的许多小配合让玩起来不至于太过枯燥。

套牌作者：新垣結衣

战绩：作者取得JCG公开赛亚军(256人，另一套牌是快妖)。

我在M段2度取得9连胜，以34战27胜的成绩升上GM(79%胜率)。

【简介】

快皇是影之诗中最经久不衰的思路之一，每逢环境降速，她就会出现，惩罚那些缓慢的套牌。

在经历短暂的低迷之后，快皇在光暗包中迎来了青空指挥官·塞莉娅，重新回到崛起之路。相比刚刚退环境的雷迅卿·阿尔贝尔，塞莉娅2/4疾走的身材并不出众，而比起被削弱之前的散漫天使·艾菲梅拉，塞莉娅的“伪Buff”效果又慢了半拍。但将直伤与铺场奖励结合在一起，塞莉娅的效率就显得极为出色了。

第5回合使用月隐女忍并进化，第6回合使用塞莉娅并进化，单单这一配合便能输出13点直伤。正因为在进化回合拥有如此之高的爆发力，快皇才能在前期能力被大幅削弱之后依然拥有如此强度。

【绝望使者·塞莉娅】疾走。启言：获得等同于「其他己方随从数量」的+1/+0，然后使全部己方其他随从返回手牌。

皇室目前可用的疾走随从很少，很难像星神包时代那样做到第3～6回合疾走连拍。因此，快皇非常依赖5费潜伏-6费爆发的配合。

为了更稳定地打出这种展开，避免陷入伤害不足的尴尬境地，今天介绍的这套牌投入了影武者。作为基础卡牌，这张牌不够优质，因此长期以来都无人问津。相比女忍，他少了1点攻击力和1个攻击频率，是后者的下位替换。

单证如上文所言，快皇非常需要“第4～5张女忍”，因此这张5费4/4潜伏也值得进入构筑。

在这个AOE和随机破坏效应匮乏的环境，潜伏相当于变相的疾走

除了更多的5费潜伏随从，这套牌还投入了更多的Buff手段。天使骑士、暗鸦女武神·芭波卡赫和银白将军可以在前期Buff低费随从，增加抢血效率。她们也能在中期配合潜伏随从，打出“变相疾走”的效果。此外，作为快皇在后手时的关键制胜手段，蛙族流浪者也很依赖这种Buff手段。

目前，越多越多的言灵法开始投入狮人豪杰，用来针对复仇者和精灵，而快皇容易因此躺枪。为了增加后手胜率，提高套牌上限，这套牌投入了小红帽·梅茜和与其配合的中立随从(主要是将见习女忍替换为了堕羽天使·伊芙莉希亚)。

天使骑士的守护可以保护高攻随从

总体而言，快皇在目前环境中地位不错。主流套牌中，只有控妖和先手的中速皇是快皇惧怕的。其他对局中，如果随机到先手，快皇往往可以轻松取胜;如果是后手，也并不处于劣势。在撰写这篇文章之前，我在30分钟内冲了1000分，快皇的效率可见一斑。

【要点】

这套牌的思路非常简单：前期按费做事，优先横向展开，3～4回合贴Buff，尽量走脸。激进使用进化点，第5回合潜伏蹲坑，然后配合塞莉娅等疾走斩杀。

但是，在实际对局中，要注意防备对手可能有的应对手段，需要在必要的时候解场，或保留进化点，用来过墙。这需要经验的积累，多多练习即可掌握。

【瞩目单卡】

虽然效率不及月隐女忍，但影武者也能提供可观的输出，并能承载这套牌中的大量Buff手段。

小红帽·梅茜能解掉狮人豪杰等麻烦的大墙，增加套牌上限。为了配合她，这套牌使用了一些中立随从。

正常使用时，暗鸦女武神·芭波卡赫相当于轻微弱化版的天使骑士，增效使用则能配合月隐女忍，打出很高的输出。作为中立随从，她也能配合小红帽。

【优劣】

前中期攻势凶猛，擅长对抗偏慢套牌。

相比普通快皇，这套牌中期伤害更高，对造物仇、中立法等解场能力强但护脸能力弱的套牌胜率更高。

依赖前期抢血，对控妖等前期解场能力强的对手劣势。

依赖节奏，后手对中速劣势。

【留牌】

找1费牌和青空指挥官·塞莉娅。

有1费的话留2费，有2费的话留3费。

后手对法仇留蛙族流浪者。