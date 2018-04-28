91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

牧羊人之心钻石怎么得 快速获取钻石技巧攻略推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-28 17:03:33| 编辑：尣尐

牧羊人之心钻石是游戏中非常实用的货币，玩家购买高阶道具几乎都需要钻石，所以钻石的需求还是很大的，下面尣尐小编为大家介绍牧羊人之心钻石怎么得。

牧羊人之心快速获取钻石技巧攻略

牧羊人之心钻石怎么得 快速获取钻石技巧攻略图片1_嗨客手机站

1、充值

充值氪金这个选项不用友情小编多说吧!快速而且简单!

2、游戏补偿

在游戏更新后或者出现bug的时候系统会给大家部分钻石补偿的~

3、委托任务

每个委托任务有不同的钻石奖励，每个大概在60左右，每天只能做6个委托任务。但是第一个地区的协会里只有4个任务，也是24小时刷新。所以建议大家尽快开到第二地区，第二个地区的协会里又有不同的4个任务。大家前期尽量先不做委托，冲到第二地区再说，到时候可以在8个任务中挑6个你打的过，或者报酬丰富的任务来完成!

4、其他

其他还有图鉴收集奖励等等成就方面可以获取部分钻石。

牧羊人之心钻石怎么使用好

一定，一定不要有钻石就去开钻石蛋，随便开出一两个大概4星的主力，就收手了，去把孵化室的窝开一下!

关于孵化室的窝，要说一下，在最后的内测中，开新的窝可以选择金币或者钻石之一作为货币，但是两种货币都是越开越贵，不过是分开计算的。也就是说你用金币开了3个窝，涨到上万金开一个了，钻石开下一个还是最低的档次。所以，要平衡着开，我内测时只记得开到总共第10个窝时，最后一次开窝消耗的钻石大概在1000左右。开窝很重要!窝越多，你赚的金币就越快!同时倒卖4个魔物和同时倒卖10个魔物是完全两个速度!

钻石的第二个主要用途就是开钻石蛋了，窝也没差两个了，又有多余的钻石，那就来一发十连吧!不对，是十一连，所以，一定要用十连抽，赠送的那一个也是肉啊。并且可能五星就在最后送的那一发中呢!(本孵化场场长真的经历过)。

钻石蛋也是有两种的，一种是孵化场里的品库卖的，范围是全世界的蛋。一种是各个地区的酒馆里品库卖的蛋，范围是本地区的，可不要开错了哟。(两个的概率其实差不多，但是图鉴差很多时可以优先开世界蛋，最后看图鉴缺啥，再有目的得开地区钻石蛋)。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号