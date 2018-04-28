牧羊人之心钻石怎么得 快速获取钻石技巧攻略推荐

牧羊人之心钻石是游戏中非常实用的货币，玩家购买高阶道具几乎都需要钻石，所以钻石的需求还是很大的，下面尣尐小编为大家介绍牧羊人之心钻石怎么得。

牧羊人之心快速获取钻石技巧攻略

1、充值

充值氪金这个选项不用友情小编多说吧!快速而且简单!

2、游戏补偿

在游戏更新后或者出现bug的时候系统会给大家部分钻石补偿的~

3、委托任务

每个委托任务有不同的钻石奖励，每个大概在60左右，每天只能做6个委托任务。但是第一个地区的协会里只有4个任务，也是24小时刷新。所以建议大家尽快开到第二地区，第二个地区的协会里又有不同的4个任务。大家前期尽量先不做委托，冲到第二地区再说，到时候可以在8个任务中挑6个你打的过，或者报酬丰富的任务来完成!

4、其他

其他还有图鉴收集奖励等等成就方面可以获取部分钻石。

牧羊人之心钻石怎么使用好

一定，一定不要有钻石就去开钻石蛋，随便开出一两个大概4星的主力，就收手了，去把孵化室的窝开一下!

关于孵化室的窝，要说一下，在最后的内测中，开新的窝可以选择金币或者钻石之一作为货币，但是两种货币都是越开越贵，不过是分开计算的。也就是说你用金币开了3个窝，涨到上万金开一个了，钻石开下一个还是最低的档次。所以，要平衡着开，我内测时只记得开到总共第10个窝时，最后一次开窝消耗的钻石大概在1000左右。开窝很重要!窝越多，你赚的金币就越快!同时倒卖4个魔物和同时倒卖10个魔物是完全两个速度!

钻石的第二个主要用途就是开钻石蛋了，窝也没差两个了，又有多余的钻石，那就来一发十连吧!不对，是十一连，所以，一定要用十连抽，赠送的那一个也是肉啊。并且可能五星就在最后送的那一发中呢!(本孵化场场长真的经历过)。

钻石蛋也是有两种的，一种是孵化场里的品库卖的，范围是全世界的蛋。一种是各个地区的酒馆里品库卖的蛋，范围是本地区的，可不要开错了哟。(两个的概率其实差不多，但是图鉴差很多时可以优先开世界蛋，最后看图鉴缺啥，再有目的得开地区钻石蛋)。