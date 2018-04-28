王者荣耀全能英雄汇总大全

在王者荣耀中全能英雄必须能抗能打，同时逃跑能力还必须强悍，下面就由尣尐小编给大家分享一下王者荣耀全能英雄大全。

王者荣耀全能英雄大全

首先第一个我推荐铠，虽然这个赛季在职业赛场很少看见铠出场了，不过在路人局还是非常强势的一个英雄，一技能命中敌方英雄或者小兵野怪都可以回血，二技能有击飞效果配合普攻有额外的伤害，大招变身后可以增强自身防御能力以及自己的攻击力，可以说是变身后的铠强了好几个档次。而且他一技能命中后还可以增加移动速度，铠的颜值我相信在整个王者峡谷也很难找到英雄与他匹敌吧，而且这个英雄也不贵只需要13888金币就可以带回家，铭文推荐狩猎百穿，出装可以半肉也可以全输出装，如果对面脆皮较多可以考虑全输出一套带走脆皮。

第二个我推荐女汉子钟无艳吧，虽然之前的几套皮肤完全没有颜值，不过她的最后泳装皮肤一出是不是惊吓了你的眼呢，而且钟无艳的二技能伤害非常高，一技能是位移技能，大招有几秒钟的伤害，可以说是一般的脆皮遇到钟无艳都得绕道走，因为她的技能或者普攻还可以石化对面英雄，钟无艳还是打团的利器，只要钟无艳把对面石化配合队友的输出团灭对面不是问题。