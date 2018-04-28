影之诗决斗哥怎么用决斗哥中速决斗卡组搭配推荐

影之诗决斗哥这个卡牌的争议很大，尤其是在前期的使用当中，这个卡牌没有足够的能力秒杀，所以很难成型，尣尐小编带玩家看看决斗哥搭配什么卡组比较好吧!

思路简介

笔者曾尝试过炮仇(以水晶加农炮为核心的套牌)和纯粹的黄道决斗仇(只带远古造物和原初造物生成卡，依赖天国阶梯过牌)，但是测试时效果非常不理想。首先这两套牌的前期的作战能力极弱，除了优开跳费龙以外能不能赢基本看对面卡手程度。但是，黄道天魔+原初造物+天轰巨像的连招致胜速度和趣味性十足。于是，笔者决定采用中速节奏仇的前期组件，来确保给到对手压力。同时利用“爆投”取代传统的血仇人偶使·诺阿作为终结手段。

前中期的节奏，可以通过中速仇的强势铺场和解场拿下。后期通过黄道爆投原初造物让它登场，接着以神弹巨像破坏原初造物造成7点直伤，往往就可以轻松拿下对局胜利。

另外，对阵铺场职业时，7费送出原初造物，8费主炮清场过后，我们场上可以拥有一个5/5一个6/6两个大生物站场，若对手解牌跟不上，那么光是活下来的原初造物配合神弹巨像就能造成12点伤害，这不比诺将军强了一点点?

另外，对阵降神造物仇时，哪怕对方准时降神，只要我们也能跟上黄道投篮，那么这场胜负并不会如同以往混轴中速仇一样auto lose。

要点

该卡组前期运营和其他类型的复仇者没什么区别，前期尽量追求“23211”或者“1221211”等类似的横向展开。与传统复仇者的构筑差别，主要在于历史知晓者的投入后，该卡组调整共鸣的手段增加。要注意牌库里剩余造物数量还有共鸣是否触发。

2费裸出历史知晓者时要慎重，会改变正常先后手的卡组共鸣顺序。尽可能在进化回合打出历史知晓者。

在卡组中有一定低费造物的情况下，尽可能先抽出低费造物。如果天轰巨像或黄道天魔在手，则可以在7费前利用钢臂战士·德克提前回收原初造物到手中。

此外，米莉安姆担任造物创造者的机会也变多，要注意洗造物与抽造物之间的抉择。

单卡解析

史知晓者：该卡组主要的原初造物制造者，也是进化点适用对象之一。然而该卡并不是2费随意登场的卡，使用时要注意。也可以2费洗过其他1费造物以后，进化回合回收。