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微信欢乐球球怎么玩新手入门技巧玩法推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-28 16:45:22| 编辑：尣尐

微信欢乐球球是微信小程序上一款挑战你眼力反应力的敏捷手游，玩家需要在下落的过程中不碰到橙块，接下来尣尐小编为大家介绍微信欢乐球球怎么玩。

微信欢乐球球新手入门技巧汇总

微信欢乐球球怎么玩 新手入门技巧汇总图片1_嗨客手机站

1.打开我们的微信，然后找到“微信小程序”。

2.搜索“欢乐球球”，然后点击“欢乐球球”进入游戏。

3.开始游戏之后，我们可以看到一个跳跃的小球。

4.在每一层都会有缺口，我们需要让自己的小球从这个缺口中下落。

4.玩家首先一定要眼疾手快。寻找到每一层的缺口。

5.找到每一层的缺口之后，一定要快速的旋转。使小球从其中落下。

6.还有一个小的技巧，就是让自己的小球连续性的从缺口落下，这样分数会翻倍的增加。

7.如果不幸小球“死亡了”。可以分享给我们的小伙伴们，从而复活继续游戏~

微信欢乐球球怎么玩 新手入门技巧汇总图片2_嗨客手机站

游戏非常好玩，虽然很魔性，但是操作和眼力还是需要的，快去分享给朋友们一起玩吧。

最后告诉大家一个小技巧，就是把游戏分享给群里就复活。

欢乐球球所有皮肤解锁条件

1.蓝色小球：系统自带小球

2.粉色小球：一场游戏中获得200分

3.紫色篮球：一场游戏获得500分

4.台球9号：一场游戏获得1000分

5.红色：进行100场游戏

6.冰蓝篮球：从猫游戏公众号进入游戏

7.台球11号：累计7天从猫游戏公众号进入游戏

8.熔岩篮球：未知

9.篮球：击碎500个罗盘

10.熔岩：未知

11.绿色：每层弹以下连续下落30层

12.夜光篮球：每层弹以下连续下落80层

13.元宝：未知

14.紫网球：使用10种不同皮肤进入游戏

15.黄色：分享游戏到微信群

16.雷神之锤：分享游戏到10个微信群(每天上限3次)

17.台球8号：未知

18.网球：连续登陆游戏3天

19.台球10号：连续游戏7天

20.绿网球：111分时结束一场游戏

21.台球6号：666分时结束一场游戏

22.杠铃：极限冲击

23.高尔夫：大家一起玩

24.西瓜：未知

25.岩石：下落30000层

26.碳元素：未知

27.足球：击碎100个罗盘碎片

28.闪电：未知

29.仙人球：未知

30.猫头：未知

看完这篇文章有何感受？

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