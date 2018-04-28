《英魂外传》高级英魂怎么获得 《英魂外传》高级英魂获取攻略

英魂外传高级英魂怎么获取?英魂外传如何得到高级英魂?有些玩家可能不了解具体的获取方法，那么接下来给大家带来具体的介绍，一起来看一下吧!高级英魂获取攻略《英魂外传》中有四个阵营：近卫、圣光、天灾，三个阵营各有如孙悟空、吕布、阿波罗、天蓬元帅、貂蝉、雅典娜、后羿等神话人物。每个英魂都有阵营归属，英魂的缘分大都由同阵营的英魂激活，所以召唤师应该在开局确定好武将的阵营，才能有针对性的配齐阵容，快速的强大起来。

阵营如何快速的确定呢?如果不是一定要玩哪个阵营的话，对于初入游戏的少年，小编推荐根据前期获得紫将、橙将的阵营来确定自己的阵容。初入游戏时会送幻卡魔女和炽焰火女，一对姐妹花不仅长得美，一个能单点一个能清场，还有合击技能紫怒焰火海，前期推图是很给力的。炽焰火女作为前期的主要清场英魂要用到下一个核心英魂的出现，对于没有强力清场的少年是很实用的。幻卡魔女和炽焰火女的碎片在低级副本中可以刷到，而且偶尔还会赠送10个，突破速度非常快，可谓性价比颇高。

随着等级提升，可以上阵的伙伴数量增加，我们需要更多强力的武将加入战斗。在前期各阵营橙将获取难度的差距不大，小编推荐先凑齐一套橙将阵容来发展。因为《英魂外传》在开服前七日会有非常给力的开服活动，只需要达到一定战力、条件方就能领取全部的奖励，快速发展一套橙将阵容并让武将突破可以大幅提升战斗力，好的开局成功的一半!我们再看看开局如何获得橙将?1.开服奖励：第1天单笔充值128元送橙色英魂包1个，最快速获得橙将的方法，同时还有了vip等级可以购买开服基金，推荐购买双月卡，也是算vip经验的，一箭三雕，何乐不为!2.祭坛十连抽：在20级左右就可以攒到足够元宝了，任性的去十连吧

此时，各位少年就拥有2-3个橙色武将，4-5个紫将，基本就可以确定自己要选择发展的阵营了，多余的英魂可以通过回收分解成魂玉，在魂玉商店根据自己的阵营有针对性的购买武将的碎片，慢慢补齐阵容。