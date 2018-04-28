微信海盗来了怎么快速升级?微信海盗来了升级方法介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-28 16:29:30| 编辑：DJ
微信海盗来了是一款最近很火的微信小程序，而且有着非常耐玩的特性和可玩性，那么在微信海盗来了中我们如何快速升级呢?下面就让我们一起来看看升级方法介绍吧。海盗来了快速升级攻略：升级升级再升级，为了去往下一个岛，废话不多说，看过动漫海贼王的都知道，四皇的实力是无数的小海盗团吞并掠夺而来，主角路飞也是一路踩着其他海盗团而来，同理，海盗来了小游戏也是如此。想让自己快去去往下一个岛，你需要大量资源，尤其是到了后期，一个建筑或者矿工好几千万，单靠自己根本无法走下去，50点能量最差的时候只能转到100多万。杯水车薪，所以走下去的前提是拥有大量小号，我目前拥有2个大号，7个小号，一共9个号，5个微信号，4个QQ号，微信号就不说了，QQ号全是小号，你可能会问QQ怎么玩。只要把微信游戏打开点击右上角选择复制链接，然后粘贴到QQ号发送给其他QQ号就可以了。
然后从聊天对话框点击链接进入游戏，所不同的是QQ号进入的游戏所有分享奖励无法领取，因为只有分享微信才可以。以前QQ号微信号好申请，不想现在只能用手机号申请，所以现在基本都是一个手机号可以申请一个微信加QQ。需要多少自己量力而为，下面开始介绍各种副本小号用途。能量篇消耗能量除了得到钱还有其他四个意外事件。护盾，一般情况下，一个护盾都没有的前提下，消耗能量得到护盾的概率会大大增加。所以当被人通缉时，给宠物吃饼干，然后没有护盾了再去消耗能量。攻击，这个也是经常出现的，这时候就是小号出场的时候了，攻击好友里的小号，不要去打随机或者仇人，除非你想被通缉或者被人打回来。偷钱，这个不可避免，只能偷别人。能量，比较难遇到的意外，到了沙特阿拉伯，每次消耗5点能量，转到能量就是50，是不是很可观。其他的就是章鱼炮弹和拼图碎片了。下面是各种活动。拼图，这是最早的活动了，拥有大量小号，十张拼图才会集齐。章鱼活动，小号打普通，刀枪，海盗帽，大号只打海盗帽和刀枪，剩下的炮弹留起来做海盗团打礼盒的任务。海滩活动，大号刷新后，QQ小号出一个人抢夺，一个QQ小号可同时抢两个小动物，两个QQ小号抢四个，如果人品爆发刷了五个小动物，就微信小号去抢，大号在和小号的拉锯战中把小动物拖回去，不要问为什么派小号去抢，因为小号只是上一个水手，而其他玩家可能派好几个甚至比你多，你的小动物就被人拖走了。大号拖完再刷新其他微信小号，大号抢夺小号小动物，所以小号不用拉锯战，因为有同时只能拖两只的限制，大号不能拖的其他小动物可以用其他微信或者QQ小号去拖，QQ小号优先。
因为QQ小号不管自己还是刷新出的其他人都没小动物可拖，只能做拉锯战，而微信小号可以刷新去拖别人的小动物，这样下来，你就能积累起大量的小动物，还有很重要的一点，小号不要加其他好友，否则各种活动很被动。会被好友坑死。打怪兽活动，日常任务，小号平均开次数打，大号集中次数打，QQ不能分享每天固定30炮，微信可分享每天有36炮，三分之二的比例唤醒怪兽，有九个号可以唤醒六个怪兽，大号必须唤醒，两个大号不打自己，互打对方12炮，再各自打两个小号各12炮。微信小号36炮六个怪兽各打6炮，QQ小号30炮六个怪兽各打5炮，这样下来，大号消灭其他号三个怪兽且第一名，自己怪兽被其他号消灭，可领四次奖励，其他号第一名奖励15能量，150万金币，下来有45能量，450万金币，自己怪兽被消灭有20多点能量，200多万金币，每天都是一次可观的收入。海盗团，海盗团可以签到，固定10能量，签到人数达到5.10.15可以开宝箱，得到积分，积分可以换取万能碎片，友尽券，通缉令，当然，大量的积分需要日积月累，快速的方法就是帆船任务。帆船任务，这是重点，任务积分需要每位团员的努力，该任务可以说是此款游戏最艰难的部分，需要全体成员团结协作才能完成，奖励分几个等级，这里只说最后一个等级宝箱，必给一个通缉令，那可是需要4000海盗团积分才能换取的。还有大量能量和金币，任务难度也比较大，需要36000帆船任务积分，20人平均下来每人需要1800积分，1800积分按8次任务算，单个任务不得低于225分，所以，帆船任务低于225分的任务最好别领，不然很容易拖了全团后腿。