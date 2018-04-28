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《创造101》 罗志祥大展搞笑功力实力抢镜

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-28 16:26:32| 编辑：﹍ɑ。群℡

《创造101》罗志祥放飞自我耍宝搞事情
《创造101》罗志祥放飞自我耍宝搞事情
《创造101》罗志祥放飞自我耍宝搞事情

91网4月28日报道 中国首部女团青春成长节目《创造101》今晚(4月28日)即将迎来第二期节目，首轮分班成绩如何?引入“抢位”赛制将如何搅动101选手分布?除了电子国风女团SING，杂技女孩吕小雨也备受期待，而导师们场下亲自教学，让101位女孩感受到节目高标准严要求的训练节奏

抢位选手搅动101格局 罗志祥大展搞笑功力实力抢镜

首期分班中11席A班名额早已满员，下半场更多实力女团登场，1V1的battle环节也让首场分班火花四射，女孩们正面迎战的阳光自信引得唱作导师胡彦斌频频点赞“其实我们有非常棒的女生，都能爆发。”第二期节目更解锁全新赛制，抢位选手在首轮分班中粉墨登场，且实力强劲不输于台上众人，究竟谁能在抢位大战中脱颖而出，A班还将迎来什么变化，期待节目上线后一探究竟。

分班落定后，女孩们纷纷入住101宿舍，练功房内几乎24小时都有人在训练，无时无刻的危机感让所有女孩打起精神，而导师们一丝不苟的专业指导也令部分选手忍不住流下眼泪，贴心的舞蹈导师罗志祥为调节气氛，夸张变身表情包，逗得女孩们捧腹大笑。

杂技女孩、SING组合等中国风备受期待 黄子韬力挺C-POP

本场分班表演中，有着“电子国风女团”之称的SING引来全场关注，蒋申、赖美云、许诗茵三位成员一袭“中国红”元素的订制战服亮相，这支从服装造型、曲风、舞蹈全套中国风特色的女团也让众人印象深刻，而杂技傍身的吕小雨也成为全场“柔韧度”最佳的选手，两大中国风元素也获得黄子韬力挺，表示“要做真正的C-POP团体，属于真正中国人的东西”。

据悉，《创造101》由《歌手》原班核心构成。节目从4月21日起每周六晚八点活力上线，更多女团选手的成长故事，即将揭晓。

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