《爱情的边疆》定档5月8日 纯爱史诗充满人性光辉

《爱情的边疆》海报

《爱情的边疆》主海报

《爱情的边疆》主海报

91网4月28日报道

金牌编剧高满堂联手金牌导演毛卫宁推出的纯爱史诗电视剧《爱情的边疆》终于定档了。记者今日从出品方获悉，这部现实主义题材作品5月8日将登陆浙江卫视黄金档。片方今日同时曝光主海报和一支导演毛卫宁亲自剪辑的5分钟版预告片，伴随着经典歌曲《莫斯科郊外的晚上》的旋律，片花中殷桃(饰演文艺秋)、王雷(饰演万声)、李乃文(饰演宋绍山)三位领衔主演跨越半个世纪的爱情故事，让人动容。

经典名曲勾起半个世纪前的青春记忆

经典传唱歌曲《莫斯科郊外的晚上》，可谓几代人的回忆。上世纪五十年代末，当这首苏联歌曲传唱至中国后，便成为家喻户晓的名曲，并成为那一代人的青春记忆。因此，当清唱版的熟悉旋律在预告片中响起时，无疑也是在告诉观众，那个久违的火红岁月即将在荧屏上向我们款款走来。

在这段预告片中，文艺秋一段刻骨铭心的跨国恋情，以及与万声、宋绍山长达半个世纪的大爱故事，隐约可见。而画面中文艺秋与挚爱一江之隔的无奈却又长达三十年的守望，万声对文艺秋真挚无奈的苦劝和感情的失落，还有宋绍山为爱人在冰面上的奋力拼杀，以及剧中丁嘉丽、曹可凡等情感的尽情宣泄，都吸引着观众的浓厚兴趣。

片方同天也曝光了主海报，几位主演具有年代感的着装与若有所思的表情，让海报透露出一份纯美的气息和淡雅的忧伤。

纯爱史诗充满人性光辉，有原型可依

在电视剧《爱情的边疆》中，主人公之间可以历经离别、相思、等待、重逢等重重磨难，但在宏大的历史背景变迁中，每一个人却都没有放弃过对爱情的执着追求。这正是编剧高满堂徘徊再三、酝酿许久并希望展现给年轻人的爱情故事。

“这些年，荧幕上也呼唤现实主义创作题材的回归，我想给年轻人带来一些更真实、接地气的爱情故事。”提到真实，高满堂笔下的人物在其创作过程中确实有原型可依。

他告诉记者，自己曾到黑龙江听老播音员们讲述他们当年的故事，“其中有一位老剧作家让我印象特别深刻，他在房间做好饭之后，80多岁的老伴走进房间冲他胡言乱语，后来我才知道他老伴患了老年痴呆。”但这位老剧作家却说，“现在真正的爱情才开始了。我要扶持着老伴到最后。爱情必定要经历这些，必定有艰辛，这才打动人，这样的爱情才特浪漫。”这句话久久地感动着高满堂，所以他希望，在自己的这部爱情作品中，充满人性的光辉，爱情中有期待、有磨难、更有守望，这才能展现一代人的爱情信念。