徐冬冬痛哭怎么回事？徐冬冬痛哭的原因是什么

徐冬冬近日被拍到和助理一同前往医院的精神科就诊，从医院出来后更是坐在医院门口的台阶上痛哭，而助理则一直陪在徐冬冬旁边。

因《余罪》里饰演沈嘉文一角走红的演员徐冬冬，近日被拍现身某医院，并被拍到她及助理前往医院精神科就诊，徐冬冬一些黑衣，全程低头行色匆匆，助理还不时打电话，离开医院时更坐在台阶上痛哭，助理随身陪伴递上纸巾，不禁让人心疼。

但现在前往精神科就诊似乎会让人不禁和抑郁症联系起来，毕竟在演艺圈这样一个鱼龙混则的生活圈里，演员承受着太多的压力。纵观徐冬冬从出道走红到现在，事业上并没有多大的进步和起伏，一夜爆红之后也再没有什么出色的作品，心理压力之大可想而知。

在评论中，不少网友也是第一时间为徐冬冬送上了祝福，网友指出现在当明星的压力都很大，特别是得抑郁症的很多，所以无论如何，大家还是希望徐冬冬能够继续开心有活力下去，在赚到钱的同时也有时间能更好的感受生活。

徐冬冬为什么痛哭昨日徐冬冬就医院门口痛哭一事在微博上做出了回应，称从去年担心家人的身体和自己的工作压力，开始严重失眠，并且要靠药物来帮助睡眠。

4月27日晚，徐冬冬发表长微博回应近日医院门口痛哭一事。微博中首先对自己的失态表示歉意，写道：“非常抱歉，今天让大家看到了我狼狈的样子。我知道，当一件事情开始发酵，无论我做怎样的回应，甚至是不回应，同样都会有不同的解读和质疑出现，我个人的能力，并不能左右任何人的想法和言论，当然，这也是一个在公众行业里打拼的人必须要面对的考验。”随即称因为从去年开始，家人的身体出现了问题，一方面担心家人的身体，另一方面自己的工作压力，所以遭受严重的失眠困扰，甚至严重到需要依靠药物来帮助睡眠。当然也积极锻炼靠大量的运动来调节自己。本来是不准备说出来的，作为一名公众人物，更希望一直在观众面前呈现出积极阳光的一面。

徐冬冬微博中称，但是事情的发酵，对她是一个意外，所以诚恳的称：“我的确因为压力等关系身体上出了些问题，不过我会用积极的心态去面对，相信时间会解决一切，望大家放心。”并感谢所有善良的人对她表达出来的关心，也拜托不了解实情的人高抬贵嘴，不要再毫无底线地对她进行诋毁和攻击。

她此前也曾在节目中说到“自己没有很早成名是一个好事儿，这样会让自己经历更多的磨难，让自己更踏实稳重，积累到了一定的经验后才会知道有些东西来之不易，最后的沉淀才懂得如何呵护自己”。

能够看到徐冬冬这样心理能力，相信无论遇到什么事，她一定能够调节好自己，也期待徐冬冬在自己的努力下，能够更加出色，事业一片光明!