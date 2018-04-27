你抱着别的女人入睡是什么歌?你抱着别的女人入睡歌曲分享

抖音里真的火了好多歌曲啊，比如说个网易云音乐创造了第一个10W+评论的纸短情长，最近刷抖音的时候也看到一个视频，边哭边唱的“你抱着别的女人入睡，她又在你的怀里沉醉”，挺有感觉的，很多朋友问这个是什么歌，下面尣尐小编就给大家分享一下吧~

抖音你抱着别的女人入睡

这首歌是糖糖乐队的《你抱着别的女人入睡》。

你抱着别的女人入睡歌词：

我的心摇摆不睡

心痛是你的一倍

如果可以做到不伤悲

拿什么换都无所谓

就让思念独自远飞

忘记你是我的谁

也许这是老天在指挥

不让我再受这个罪

你抱着别的女人入睡

她又在你的怀里沉醉

那熟悉的镜头乏味

我突然间有点疲惫

求求你不要再想着劈腿

不要在我面前依然虚伪

孤独的夜虚幻的醉

曾经我们的爱情 很美

我的心摇摆不睡

心痛是你的一倍

如果可以做到不伤悲

拿什么换都无所谓

就让思念独自远飞

忘记你是我的谁

也许这是老天在指挥

不让我再受这个罪

你抱着别的女人入睡

她又在你的怀里沉醉

那熟悉的镜头乏味

我突然间有点疲惫

求求你不要再想着劈腿

不要在我面前依然虚伪

孤独的夜虚幻的醉

曾经我们的爱情 很美

你抱着别的女人入睡

她又在你的怀里沉醉

那熟悉的镜头乏味

我突然间有点疲惫

求求你不要再想着劈腿

不要在我面前依然虚伪

孤独的夜虚幻的醉

曾经我们的爱情 很美

曾经我们的爱情 很美

哈哈哈还是觉得抖音里边哭边唱的比较有感觉~