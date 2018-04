看繁星是什么梗 我不要看繁星有什么含义

最近在看剧的时候,经常在弹幕上看到刷“我不要看繁星”,那么看繁星是什么梗?我不要看繁星是什么意思?其实看繁星表达了各位观众不舍地悲愤心情,想必很多小伙伴想知道吧,接下来就跟随小编一起来看看吧,希望大家喜欢!看繁星是什么梗

看繁星这个梗是出自动漫作品《灵契》。“我不要看繁星”原来就是小伙伴们用来表达“还没看够”的梗,但是,我感觉这件事还远远没有结束!腾讯动漫出品的《灵契》,是以女性向(基腐)为题材的作品,其ed的第一句歌词是看繁星,某集结局有人刷:我不要看繁星,我要看端木熙。由此开始的,在独占我的英雄中结尾曲的bgm有类似的画面所以就刷了。“看繁星”三字一出口,就代表着本集的结束。而满屏的“我不要看繁星”则表达了各位观众不舍地悲愤心情,继而沿用到其他对于番剧结束而不舍的场合。看繁星是什么歌灵契

据悉,看繁星是动画《灵契》的片尾曲《awake》的第一句歌词——“看繁星 与寒月遨游天边 轻诉着 无言的眷恋”。awake歌词徘徊在真实幻境的边缘任思绪在脑海蔓延风声浅故事又呢喃几遍对与错也全道是过眼云烟Who's longing for the sun raise盼晨光将夙愿浸染I'm singing in the moonlight为命运和未来看繁星与寒月遨游天边轻诉着无言的眷恋将回忆和长夜凝结成诗让一切于无声处悄然沉淀All things happen in the silence仍带着对光的思念We may believe in the future是希望是蜕变