抖音发言被限制怎么解除 抖音发言被限制怎么解决

最近很多抖友们反应自己的抖音会有发言限制的情况，这是怎么回事呢?发言被限制能解除吗?相信很多玩家都还不是很清楚吧，下面小编就为大家带来详细介绍。感兴趣的小伙伴们随小编一起来看看吧，希望对大家能有所帮助。

多久解除?大家不要着急，如果真的是因为发言太多了的话，一般过一天才能解除的。提示抖音发言太快了怎么办?提示“你的发言太快了，请你控制寄几”出现这种情况的话，大家不要着急，可能是因为确实发言太多了，过一会或者过一天再发言。毕竟一直刷抖音也是很伤眼睛的，娱乐也要适可而止，而且为了维护社区的和谐，一旦出现太快的刷屏等内容就会被提示。而且您也要注意自己发布的留言评论以及分享的小视频的内容，不能出现违规的情况，否则就不会允许您发布哦。

抖音短视频平台上线的反沉迷系统就是为了避免小伙伴们话费过多的时间玩抖音短视频，毕竟这仅仅是一个娱乐的app，也要有节制，喜欢玩的抖友们可以分享自己的精彩小视频哦。以上就是易玩网小编为大家带来的内容。12下一页末页抖音

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