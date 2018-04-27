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抖音桃最娘子创作的原声是什么 桃最娘子创作原声歌曲

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 17:33:43| 编辑：尣尐

最近在抖音上看到很多横穿城市的视频啊，还挺有意思的，背景音乐是桃最娘子创作的原声，非常的熟悉，但是就是想不起来是什么，因此很多朋友都在问这个是什么歌?下面尣尐小编就给大家分享一下吧~

抖音桃最娘子创作的原声是什么?抖音桃最娘子创作的原声歌曲图片1_嗨客手机站

哈哈这个背景音乐是数码宝贝里的歌啊，所以非常的熟悉，听着就想要进化啊，都是童年啊!

歌曲是butterfly。

真的是开口跪系列啊!亚古兽进化~

抖音桃最娘子创作的原声是什么?抖音桃最娘子创作的原声歌曲图片2_嗨客手机站

歌词：

ゴキゲンな蝶になって

〖好想化做一只蝴蝶〗

きらめく風に乗って

〖乘着微风振翅高飞〗

今すぐ

〖现在马上〗

キミに會いに行こう

〖只想赶快和你见面〗

余計な事なんて

〖烦心的事放在一边〗

忘れた方がマシさ

〖如果忘记那也无所谓〗

これ以上

〖已经没有〗

シャレてる時間はない

〖多余时间可以浪费〗

何が

〖似乎有〗

WOW WOW WOW WOW WOW ～

この空に屆くのだろう

〖什么事会在这片晴空下出现〗

だけど

〖就算是〗

WOW WOW WOW WOW WOW ～

明日の予定もわからない

〖面对未知的明天 也要勇敢的去冒险

無限大な夢のあとの

〖在无限延伸的梦想后面〗

何もない世の中じゃ

穿越冷酷无情的世界〗

そうさ愛しい

〖不想要输给自己〗

想いも負けそうになるけど

〖有你的美丽记忆会让我更加努力〗

Stayしがちなイメージだらけの

〖相信爱永远不会止息〗

頼りない翼でも

〖即使偶尔会遇上难题〗

きっと飛べるさ

〖一定能化险为夷〗

On My Love......

ウカレタ蝶になって

〖仿佛蝴蝶展开双翼〗

一途な風に乗って

〖一路迎着微风飞行

どこまでも

〖直到我和你〗

キミに會いに行こう

〖约定相见不再分离〗

曖昧な言葉って

〖对你倾吐我的心意〗

意外に便利だって

〖没想到你真的愿意〗

叫んでる

〖陪着我一起〗

ヒットソング聴きながら

〖醉在幸福的旋律〗

何が

〖好象有〗

WOW WOW WOW WOW WOW ～

この街に響くのだろう

〖什幺声音悄悄从这街角响起〗

だけど

〖而现在〗

WOW WOW WOW WOW WOW ～

期待してても仕方ない

〖不想再空等 让憧憬变成泡影〗

無限大な夢のあとの

〖在无限延伸的梦想后面〗

やるせない世の中じゃ

〖纵然世界再虚假多变〗

そうさ常識

〖不应该隐瞒欺骗〗

はずれも悪くないかな

〖抱着得过且过的想法太可怜〗

Stayしそうなイメージを染めた

〖相信希望有天会实现〗

ぎこちない翼でも

〖真心能度过重重考验〗

きっと飛べるさ

〖一定能化险为夷〗

On My Love....

無限大な夢のあとの

〖在无限延伸的梦想后面〗

何もない世の中じゃ

〖穿越冷酷无情的世界〗

そうさ愛しい

〖不想要输给自己〗

想いも負けそうになるけど

〖有你的美丽记忆会让我更加努力〗

Stayしがちなイメージだらけの

〖相信爱永远不会止息〗

頼りない翼でも

〖即使偶尔会遇上难题〗

きっと飛べるさ

〖一定能化险为夷〗

Oh Yeah.....

無限大な夢のあとの

〖在无限延伸的梦想后面〗

やるせない世の中じゃ

〖纵然世界再虚假多变〗

そうさ常識

〖不应该隐瞒欺骗〗

はずれも悪くないかな

〖抱着得过且过的想法太可怜〗

Stayしそうなイメージを染めた

〖相信爱永远不会止息〗

ぎこちない翼でも

〖即使偶尔会遇上难题〗

きっと飛べるさ

〖一定能化险为夷〗

On My Love....

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