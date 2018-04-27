楚留香手游拄食兆吉怎么玩 拄食兆吉活动玩法介绍

在楚留香手游中，拄食兆吉是游戏今日更新推出的新玩法。不过很多玩家不知道该怎么玩，有哪些需要注意的地方?下面就和小编一起去看看吧。

楚留香手游拄食兆吉活动玩法分享：

活动时间：4月27日更新后-5月11日更新前

活动内容：箪食拄心脾，浆饮庆吉时。

活动期间，各位少侠每日可领取拄食食盒，食盒中可开出各色盛夏小食。小食既可悠然自品，亦可馈赠亲朋佳友，平添牵绊。不同的盛夏小食会对少侠的“体重”属性带来不同的影响。美味可能使你增重发福，也可能使你身轻如燕。

每天前三次吃下自己背包中的食品，和前三次给他人赠送食品，均可获得拄食奖励。

解读：每天可以领取6个食盒，可以开出各种增加体重和减少体重的小吃，小吃用来控制自己的体重，用来达到活动三轻衫称重指定的目标体重数;自己每天只可以吃3个，还可以和其他玩家互相赠送小吃来加减体重，同样每个玩家前3个食品有效，其他玩家目前没有遇到人数上限。小吃有绿、蓝、紫三种品质，绿蓝色加减体重在0.02-0.05左右，紫色加减体重在0.136-0.098左右，所以要达到目标体重最重要的还是和玩家间互相赠送,优先赠送紫色的小吃。

赠送方法：世界频道点击玩家头像可以看到投喂按钮，然后选择赠送的食品，一次只能送一个，赠送后好友界面会显示聊天窗口，看好互相赠送的食品是否是自己需要的加重还是减重的，不要吃错了~