李天佑新靠山是谁 为什么敢叫板赵本山

2018年的重拳打击网络乱象，如一声惊雷打在了娱乐圈上，近几年，网络直播很火，其中以网红第一人天佑的粉丝最多，并且他的粉丝还有一个称号“佑家军”，具统计天佑的粉丝大部分都是小学生和初中生。

其实李天佑也绝对是网红届的励志典范了，从“烤串小王子”到网红第一人、演员，这中间的跨越历程难以想象，而李天佑也不止一次说过，是直播成就了我，可是成名之后的天佑似乎有点飘了，从最开始和杨幂的矛盾，之后直播怒怼吴亦凡。

然而让大家最不能容忍的是，居然和古天乐比起了富有，MC天佑曾经在直播中自称收入过亿、豪车5辆，再看古天乐啥都没有。这一言论引起网友的怒批：你难道不知道古天乐一年做多少慈善，捐了多少教学楼吗?

不过这一切随着天佑被封杀，也都成为了过去，现在的天佑不只是被直播平台封杀，就连线下活动也被限制了，可以说是祸不单行，对此有网友猜测，天佑这次被封杀隐约有赵本山的影子，之前因为天佑和赵本山女儿赵一涵关系破裂，甚至在网上两家粉丝打口水战，引起赵本山不满，并且警告天佑：低调点!

而天佑对这件事情也非常不满，大概是做过明星就不愿意放弃自己的梦想，天佑找到向华强做靠山，嘲讽赵本山，还说白睡三年也不亏了。