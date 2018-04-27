戴佩妮为什么不生孩子与房祖名分手是什么原因?

戴佩妮近日在演唱会遇到百年难得一遇的灵魂歌瞬间变身行走的表情包在网上传开，大家开始好奇起了她的私生活，据悉，戴佩妮在接受媒体采访时表示，她和老公决定暂时不生小孩，这到底是什么情况呢?

戴佩妮

戴佩妮宣布不当妈

戴佩妮出席活动气色相当好，整张脸容光焕发，问她如何度过生日，她说和同事吃饭，至于老公有没有“献身”送惊喜，她笑说：“我可能会吓到夺门而出!”话题顺势聊到生子，她突然说：“我们前阵子决定暂时没有想要宝宝。”透露这件事没和婆婆讨论过，因为老公是老么，家中已有兄长帮忙延续香火。此言一出让在场媒体相当惊讶，戴佩妮已到40，已过了冻卵年龄，也就是说，可能戴佩妮这辈子都可能会没有孩子了!

她结婚3年，肚皮尚未有动静，近来夫妻俩达成共识，“他想要做的事很多，我工作也没有停过，所以至少今年没有打算会有宝宝。”问她打算两人世界到何时，她说没有设想，但未来若是有了也不排斥，“未来的事很难说，要问我的身体，我们俩给彼此爱的时间已经不够了，如果有小孩，我们会为了小孩做出很大的牺牲。”会不会想先动卵?她豁达说：“我已经过了适合的年纪，现在冻也没用。”

在中国人的传统观念里，生孩子也是我们人生中的必不可少的一件事，即使自己不要孩子，我想父母也不会同意，好在戴佩妮公公婆婆，不止戴佩妮老公一个儿子，传宗接代的事，自然落在了其它兄弟的身上。

如果是成龙看到这样的消息，会不会很庆幸，戴佩妮没有做成自己的儿媳妇，大家应该都知道戴佩妮曾与房祖名有过一段情，房祖名还为戴佩妮写了那首《最好的我》，戴佩妮也用《爱疯了》作为回应，尽管俩人爱的疯狂，但最后还是以分手告终。

成龙就房祖名一个儿子，假如自己的儿媳妇选择自己不生宝宝，给他们房家绝了后，会不会哭晕在厕所了!