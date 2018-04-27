91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

QQ飞车手游霸天虎怎么样 4月29日活动霸天虎性能分析

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-27 17:26:29| 编辑：ZW

相信大家已经知道了，就在这个月的最后一天，也就是4月30日。QQ飞车手游将会上线一辆新B车-霸天虎。这辆车以霸气全黑的造型外观，一经曝光，瞬间吸引了不少小伙伴们的眼光。那么，到了上线的那一天，我们到底有没有必要去购买这辆赛车呢?大家一起来看看吧。

QQ飞车手游霸天虎怎么样？4月29日活动霸天虎值得购买么？图片1

【赛车属性】

直线最高时速：215 km/h

0 - 100km/h加速用时1.52s

0 - 180km/h加速用时3.361s

车身尺寸：1.63×0.92×0.48M

车身重量1288KG

最小转弯半径3.71m

高速转弯半径7.77m

转向失控速度187 km/h

漂移滑动摩擦系数2.65

漂移转向系数3.1

小喷动力7404N

小喷持续时间0.63s

N20喷射动力(单人)7527.4N

N20喷射持续时间(单人)3.15s

N20喷射动力(组队)7527.4N

N20喷射持续时间(组队)4.1s

N20集气系数3.5

QQ飞车手游霸天虎怎么样？4月29日活动霸天虎值得购买么？图片2

【性能评测】

外形：4分

霸天虎的外形是小编十分喜欢的一类，整个车身采用了淡黑色的喷漆，加上棱角分明的造型设计，整个赛车看起来霸道自然，十分的强劲。整个赛车特殊的流线，也最大限度的降低了空气的阻力，即使在高速状态下，也可以将空气切割开来。它的外形其实参考了《变形金刚》中狂派机器人霸天虎的标志，具有很强的攻击性，看起来就让人内心胆颤。

速度：3分

霸天虎的速度确实是让人非常失望的一点，整个赛车的直线平跑能力非常一般，直线加速度也不人让人满意。另外，赛车整体的小喷驱动和大喷驱动也不是令人满意的。速度方面，确实是无法弥补的缺憾。

手感：4分

霸天虎的的操控性非常强，比曾经B级霸主剃刀也墙上了许多，这让霸天虎在比赛中拥有很强的控制能力，让玩家们在弯道上更加得心应手。当然由于操控的增强，导致它在平跑与集气上有所欠缺，这需要玩家们通过不断的改装和调教来做到更好。

集气：3.5分

在集气方面，需要吐槽的地方也是非常的多。小喷持续的时间短，而且推力小。大喷更不必多说，与许多A车相比都相差不少，是许多人无法接受它的重要原因之一。毕竟在游戏中氮气在一定程度上决定着比赛的胜负。

最终得分：14.5分

QQ飞车手游霸天虎怎么样？4月29日活动霸天虎值得购买么？图片3
看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号