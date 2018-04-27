QQ飞车手游霸天虎怎么样 4月29日活动霸天虎性能分析

相信大家已经知道了，就在这个月的最后一天，也就是4月30日。QQ飞车手游将会上线一辆新B车-霸天虎。这辆车以霸气全黑的造型外观，一经曝光，瞬间吸引了不少小伙伴们的眼光。那么，到了上线的那一天，我们到底有没有必要去购买这辆赛车呢?大家一起来看看吧。

【赛车属性】

直线最高时速：215 km/h

0 - 100km/h加速用时1.52s

0 - 180km/h加速用时3.361s

车身尺寸：1.63×0.92×0.48M

车身重量1288KG

最小转弯半径3.71m

高速转弯半径7.77m

转向失控速度187 km/h

漂移滑动摩擦系数2.65

漂移转向系数3.1

小喷动力7404N

小喷持续时间0.63s

N20喷射动力(单人)7527.4N

N20喷射持续时间(单人)3.15s

N20喷射动力(组队)7527.4N

N20喷射持续时间(组队)4.1s

N20集气系数3.5

【性能评测】

外形：4分

霸天虎的外形是小编十分喜欢的一类，整个车身采用了淡黑色的喷漆，加上棱角分明的造型设计，整个赛车看起来霸道自然，十分的强劲。整个赛车特殊的流线，也最大限度的降低了空气的阻力，即使在高速状态下，也可以将空气切割开来。它的外形其实参考了《变形金刚》中狂派机器人霸天虎的标志，具有很强的攻击性，看起来就让人内心胆颤。

速度：3分

霸天虎的速度确实是让人非常失望的一点，整个赛车的直线平跑能力非常一般，直线加速度也不人让人满意。另外，赛车整体的小喷驱动和大喷驱动也不是令人满意的。速度方面，确实是无法弥补的缺憾。

手感：4分

霸天虎的的操控性非常强，比曾经B级霸主剃刀也墙上了许多，这让霸天虎在比赛中拥有很强的控制能力，让玩家们在弯道上更加得心应手。当然由于操控的增强，导致它在平跑与集气上有所欠缺，这需要玩家们通过不断的改装和调教来做到更好。

集气：3.5分

在集气方面，需要吐槽的地方也是非常的多。小喷持续的时间短，而且推力小。大喷更不必多说，与许多A车相比都相差不少，是许多人无法接受它的重要原因之一。毕竟在游戏中氮气在一定程度上决定着比赛的胜负。

最终得分：14.5分