影之诗无谋龙深度卡组怎么搭配 无谋龙深度卡组搭配攻略

影之诗无谋龙深度卡组怎么搭配?无谋龙卡组对战哪些卡组是优势?相信很多小伙伴都不知道，接下来尣尐就给大家带来的是无谋龙深度卡组搭配攻略!

龙族作为影之诗中职业特性最为鲜明的职业，自诸神狂岚之后跳费体系的完善后，每个版本胜率最前列总有它的一席之地，无论什么环境，它总能变换自己的形态，依靠不同的卡组针对不同的环境打出自己的一席之地。

无谋龙的出现也得益于一次巴哈姆特的“削弱”，除了本身随从生命值与攻击力的降低以外，还有从全场所有破坏变为无法破坏场上护符。虽然表面上看来是削弱，但仔细想想，巴哈姆特从此不怕落地就与主教的神魔裁判所同归于尽，同时也不会破坏自己的的强力护符，例如龙之峡谷，例如曾经被玩家们称为梦想结界的无谋之战。没错，无谋之战配合龙强大的中立控制轴体系，可以将龙的大型中立随从从只能站场、控场的牢笼中解放，瞬间变为破坏力十足的毁灭之矛。

正文

在轮换模式中，无谋龙无疑是站在顶端的卡组之一。因为这次“削弱”，使得龙不再需要站场消耗资源获取胜利，内战也变为先手拍上无谋之战的一方赢面大，不需要再无限拉长对局时间，同时对付其他慢速卡组也不再苦手。然后因为空天体系的存在，加上解场卡牌的特化，对抗大多数速攻与铺场中速卡组的难度也并不会不高。至此，霸气无双的无谋龙登上了T1卡组的舞台。

单卡解析：

【吐息】灵活单解，可填补费用，对付速攻和中速卡组非常有效。

基本卡

【炎息】龙的2费打3，灵活，也可六费当作AOE打出，作为AOE来说也十分给力。

出自【巴哈姆特降临】补充包

【艾拉】进化跳费，不过因为进化点的优先显得有点亏，可以裸下纯用于站场。

出自【时空转生】补充包

【托宣启示】基础跳费卡，低费，觉醒后可过牌。

基本卡

【歌者】3费过牌，单卡过两牌，续航的保障。

出自【星神传说】补充包

【大镰】3费必杀，觉醒后拥有疾走，可以补伤害，也可以作为单解使用。

出自【诸神狂岚】补充包

【不死鸟】322突进，用于解场，只要不被消灭配合法术可无限使用。

出自【星神传说】补充包

【龙巫女】534跳费，回复生命值，站场，虽然生命值和血量削过一刀，但仍然是龙的中期核心。

出自【诸神狂岚】补充包

【斗气】跳费回血补牌，唯一的缺点就是费用略高，但是依然是一张好卡。

出自【诸神狂岚】补充包

【空天】7费就可以提早使用9、10费的中立大随从帮助解场，同时自己也能进化解场，“空奏组合”的空。

出自【巴哈姆特降临】补充包

【灼热】全场打4，作为AOE伤害来说不低，但是费用太高，所有只带少量。

基本卡

【无谋】无谋龙的核心，给予自己中立随从入场疾走的能力，将卡组整体转守为攻的关键。

出自【梦境奇想】补充包

【奏天】高攻击高生命，攻击附带全场2点的AOE，虽然需要进化点完全才能发挥作用，但配合撒哈利就可以轻松地使用她的全力了，也是无谋之战非常优质的“弹药”，“空奏组合”的奏。

出自【诸神狂岚】补充包

【巴哈】能力调整后使得可以配合无谋之战全清场+打脸9血。

出自【巴哈姆特降临】补充包

【魔海】将于下版本削弱的卡牌，原效果为10费7/7，将一张职业卡牌与中立卡牌费用减为0费，并丢弃其他手牌，在有无谋在场的情况下，她是OTK的核心;在没有无谋的情况下，她是瞬间铺场压场，或者强行减费无谋斩杀的存在。

出自【梦境奇想】补充包

整体玩法：

无谋龙基本玩法是快速跳费，到达中后期，利用自己的无谋迅速获得胜利或者利用高费随从站住场面，从而获得胜利。但是也要切记，不要无脑跳费，控制住场面也是很重要的。

因环境中针对无谋龙的构筑较多，中慢速卡组大多数会选择堕天，因此无谋之战尽量不要强行下场，判断好局面，不然突然的一张针对卡可能就会使场面崩盘。

无谋的多卡高斩杀线：

无谋在场的情况下，魔海+奏天+大镰=19或21、魔海+巴哈+大镰(注意魔海先打出去再下巴哈)=18或20:，若不在场即为普通单卡斩杀线，这里就不列举了。

主流卡组对局：

依据同期国际服版本数据推测，本时期的天梯除了巫师的使用率极高，紧随其后的职业是精灵、唤灵师、超越者、暗夜伯爵，以及少数的主教。

VS 巫师

指定模式中的巫师基本都为随从法

指定模式中的随从法基本没有任何限制，天胡起来除非己方手握优质AOE，或者在随从法拍出一套的时候我们已经拥有拍下巴哈姆特清场的费用，不然极难对付。但是因为龙的解牌众多还拥有不错的AOE能力，并且天胡后的压制能力比起随从法来说更为强大，所以并不需太过忌惮。只需寻找快速跳费的卡牌，到达自己的强势期。

对抗随从法时的注意点：

1. 追求天胡，胡起来的龙不害怕任何卡组，对着胡肯定是龙更强。

2. 注意利用法术牌和随从控制场面，同时提防对面的斩杀，适时利用龙巫女等随从的恢复能力脱离斩杀线。

3. 随从法的斩杀非常难以预料，前有剑刃魔法师+魔法剑的随从斩杀，后有符文魔灌炮、变异的雷击、连锁雷击等法术斩杀，注意自己的血量，不要在稳赢的场面上因为对自己血量的计算错误被对手的突然斩杀葬送了好局。

VS妖精

轮换中以中立妖为主，也有一部分的白狼妖，区别很明显，注意分辨，也有少数中立体系混入大象提高斩杀的构筑

中立妖的强大之处就在于按费拍下各种超模随从，并利用6费超模到过分的“美女与野兽”的魔免+超强身材的压制力赢得比赛，十分依赖牌序，但牌序一顺就会非常恐怖。保留自己的小型法术，在解场的前提下尽量跳费，能快速到达强势期，再强的场面都是不问题。

对抗中立妖时的注意点：

1. 要特别注意中立妖的六费回合，在六费前我们需要尽量取得场面优势，并尽可能的在对方能拍出美女与野兽的回合时，到达空天的使用费用(7费)，有了空天，巴哈姆特，奏天使，魔海女王的帮助，解除这个威胁就会方便许多。

2. 注意中立妖的斩杀线，他的斩杀除了站场后利用愈音奏者再次攻击，宙斯的空场5~7血，10费后利用强化的丛林守护者(8~10)外，还有少数会带着王者巨象(最高为10)，依照对面手牌数等多方面因素正确判断对方的斩杀线。

VS唤灵师

指定中的唤灵师基本为中速唤灵师，依照带牌会有快慢之分，但主轴不变

对于龙来说，唤灵师快速的铺场、麻烦的赖场、优秀的单体解场能力都十分麻烦，因为魔将军和冥守族长的存在，每一个小随从都可能会成为一根致命的导火索，骨公子的存在更是让龙的AOE非常难做到一次清场，十分头痛。对付唤灵师，我们只能控制场面，快速跳费，利用无谋的强大斩杀能力快速终结比赛，值得一提的是“空奏组合”对于中速唤灵师的场面十分有效，注意她们的使用时机。

对抗中速唤灵师时的注意点：

1. 炎息尽量在6费打出，AOE清场效果十分显著。

2. 精确计算对方斩杀线，适时拍出无谋之战转守为攻。

3. 大型随从尽量不要进化，被破魂少女仅仅4墓的代价吃掉绝对不是我们想看到的。

4. 可以适当保留吐息来预防未来对方会上场的蹒跚的活尸，它是奏天与巴哈最大的敌人。

5. 注意暗影收割者对于奏天的结算方式，在奏天的AOE之后会有一次触发判定，注意别被自己坑到了。

VS超越者

指定环境中均为造物轴

先后手都追求快速跳费拍下无谋，不能和超越者拖时间，论消耗能力，超越者太过强大，除非他没有抽到作为核心的机械将神，不过这样的超越者也不值得称为我们的对手。跳费的同时也注意不要让自己的场面太过崩盘，被对面在前期铺起场面抢到过多的生命值的话，无论如何都会很危险。

对抗造物超越者时的注意点：

1. 超越者缺少回复能力，同时也基本没有守护随从，无谋之战下场的快慢对胜利影响巨大。

2. 不能拖，超越者的铺场能力基本是永远都无法预测的。后期一张高攻的兽人很容易直接导致我们的失败。

3. 部分构筑中可能会有虚数物体，这时候就要注意控场，利用场面上的随从寻找胜利的机会。

VS暗夜伯爵

指定中以反击伯爵为主，少数为中立速攻伯爵

虽然比起无限制，轮换中反击伯爵的弱了不少，但他高得惊人的斩杀线，强大的按费压场能力，依旧是龙最大的敌人。随时注意解场，尽快跳费，只有快速到达高费，龙才有对抗反击伯爵的资本。

对抗反击伯爵时的注意点：

1. 注意进入反击状态的反击伯爵斩杀线，特别常见如6费的9血斩杀，8费的8至12血斩杀。

2. 不要主动将反击伯爵打入反击状态，状态有无，会使他的卡组的强度天差地别。

3. 注意防范亚梅拉达，她是最轻松能解决龙的大型随从的卡牌，也是卡组中唯一的“无谋之战杀手”。

4. 无谋之战除非在场面完全没有压力的情况下可以下场，选择控场获取胜利或许更为稳妥。

VS主教

指定环境中以教会教为主

主教依靠强大的控制能力，教会配合战骑的疾走打脸能力，以及天盾稳定的后期能力，整体强度还是不错的，但是碍于速度过慢和牌序要求过高，并不是非常出彩。对于无谋龙来说，只要跳费顺利，并不是什么棘手的对手。

对抗教会教时的注意点：

1. 快速跳费，拍出无谋就赢了一半。

2. 注意对方宝石之甲的数量，这张结界中诞生的宝石龟是非常棘手的随从，适时地清理场面。解场时也不一定要完全将随从消灭，教会在场的情况下，随从血量才是它们的攻击力，压低血量亦可。

3. 尽可能地消耗主教的进化点，没有进化点后的主教十分笨重。

4. 虽然对龙来说问题不大，主教的AOE一般为5费敌方全体2(远古圣狮之魂，需要锦华店)，6费全场2(黑贞德，并伴有全场攻击力提高2点的效果),7费敌方全体3(白贞德，己方全场随从恢复3点生命值)，别忘了7费的白贞德拥有恢复主教随从血量的能力，注意别被突然恢复的低血量随从们一顿胖揍。

VS龙族

指定环境中以无谋龙为主

无谋龙内战除特殊构筑以外一般为谁的无谋之战先拍上场便可取得优势。内战特化一般为两张卡：斧斗士(323 7费爆能强化+2+1 破坏地方一个结界)以及龙弹(6费破坏一个随从或者结界)，而携带内战针对卡牌的卡组一般不会携带无谋之战，以消耗为胜利方式，需要特别注意。

内战时的注意点：

1. 快速跳费，尽早拍上无谋，无论对手是什么形态，先拍上无谋总没错。

2. 没有无谋也不要太急，控制住场面快速过牌，实在不行干脆打消耗。不过因为没有带龙之峡谷和乌洛波罗斯，消耗能力很差，还是尽力寻找无谋为好。

3. 如果没有办法拍上无谋，别忘了压制场面，让对手没有下无谋的富余。

进阶篇

1. 控场与跳费的选择

除非先手可以做到245连续跳费，不然永远不要盲目跳费，需要正确判断场面，对方下卡组回合可以做的事，以及自己的清场能力。

有些卡组是以站场输出为主，比如中立妖、随从法，前者按费拍随从，需要我们适当地控场解除场面的压制力。后者一般是到某一个时间点(一般是五费)突然爆发一波极强的场面，那我们就需要在它爆发的时候拥有能够与之抗衡的解场能力甚至是返场能力，所以我们需要快速跳费。

有些卡组直伤较高，如反击伯爵，这时候我们就需要正确判断对面的斩杀线，反击伯爵常用的斩杀卡：暗魔女将、利爪的一击等。有些卡牌需要进入反击状态才能发挥最大效果，对方血量在10血上下浮动的时候要注意对方利用各种自伤卡牌提高斩杀线。对付这些卡组我们要在控场的前提下跳费，同时注意自己的生命值，不要被一套带走。

还有少数卡组偏向控制，中后期发力，如教会教，对付他们，我们只需快速跳费，稍微注意一下场面不要太过失衡，早一点拍上无谋即可。

2. 无谋下场的时机

无谋不一定要等待对面空场或者完全没有压制力的时候才能下场。比如唤灵师会因骨公子，精灵会因小妖精以及各种结界卡场，只要对方因为失误而让自己下回合无事可做或无法构成致命威胁时都可以下，毕竟我们有着魔海女王，也就拥有着OTK的可能性。同时在面对敌方生命值较低的敌人时候别忘了魔海、无谋、巴哈/奏天的空场斩杀。当然对于一些抢血强力或铺场快速的卡组不要太纠结于无谋，空天体系的消耗能力也是非常强大的，通向胜利的道路永远不会只有一条。

3. 进化点的取舍

不需要太过吝啬自己的进化点，尽量解除对面的场面威胁，如果实在有需要，留下一个进化点给奏天预防一下没有空天配合的情况即可。

Q&A：

Q：无谋龙是怎么样的一套卡组?

A：无谋龙是一套以跳费作为快速启动手段的OTK卡组。

Q：无谋龙上分快吗?

A：无谋龙虽然是T1卡组，但是羁绊较差可能会导致满手高费随从卡手，即便如此它的上分速度依然不会慢，毕竟本身强度十分高，但比起其他T1卡组会稍慢一点。

Q：对局中抽不到无谋之战怎么办?

A：利用自己的其他卡牌控制场面，对付某些卡组只需要控制住就可以利用龙的大随从压制对手获得胜利。难以以控场获胜的，寻找机会丢下过牌，用尽一切办法寻找无谋之战。

Q：卡组中可以加入XX吗?

A：攻略中提供的卡组仅供参考，主要是讲述打法思路，卡组构件可以根据玩家自己的习惯进行微调。